“Nunca quise mostrar mis partes íntimas”: Geisson Perea, jugador de Santa Fe

El defensor de central de Santa Fe, Geisson Perea, quien fue captado por las cámaras bajándose la pantaloneta en los primeros minutos frente al encuentro con Jaguares, se refirió a esta situación que, según dijo, lo tiene “realmente triste”.

“Nunca había estado en una situación de estas, y entonces cómo debo comportarme en el campo de juego cuando estoy jugando fútbol, trabajando para una institución prestigiosa. ¿Debo de estar pendiente a de las cámaras? ¿Pensando en que si voy a hacer algo de pronto me ven? Ahí ya no estaría disfrutando de lo que hago”, manifestó para Win.

Lea también. Estos son los clubes con mayor probabilidad de clasificación a los cuadrangulares semifinales

Una parte de los genitales del zaguero quedó captada en las imágenes -que han causado polémica- mientras este, al parecer intentaba acomodarse el uniforme.

Para Perea el fútbol maneja muchas emociones. Sin embargo, sí dice que de ahora en adelante tratará de guardar prudencia. “Fue un movimiento inconsciente y no nos fijamos muchas veces con ese tipo de cosas”, añadió.

Lea también. Atlético Bucaramanga enfrenta a Medellín en un juego clave por la clasificación

Perea también indicó que de ahora en adelante tratará de gestionar y responder en esos momentos de emoción, pero que se debería culpar también a la persona que tomó el video.

“Nos están dejando sin disfrutar de lo que hacemos, más bien se debería señalar a esa persona que tomó justo el momento preciso de la imagen y lo devolvió hasta detener el video en ese instante y tomar un pantallazo para generar toda esta polémica”, concluyó.

Además, en entrevista con el programa Vbar de Caracol Radio, el futbolista dijo sentirse muy triste, y aseguró que precisamente por ese sentimiento, y el efecto que este episodio ha tenido en su familia, decidió referirse al tema.

Lea también. ¡Qué tesa! Catalina Usme es la goleadora histórica de la Copa Libertadores Femenina

“Ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. Y mi esposa y mi hija... Voy a hablar siendo persona, lo que sucedió, me salgo del contexto de jugador. Somos personas. Tenemos la dicha de ser futbolistas y a Dios gracias por eso, pero somos personas”, declaró.

Finalmente, y para aclarar la situación, explicó que “nunca quise mostrar mis partes íntimas”. “Hablan que sanción, que soy irrespetuoso. Yo digo: si tienen argumentos, muéstrenlos. Me siento afectado, nunca voy a opinar si me critican desde lo deportivo, pero no que critiquen a la persona, mis valores”, avanzó.

Hay expectativa sobre una posible sanción de la Dimayor por esa conducta, pues durante el encuentro el árbitro no se percató de la situación.