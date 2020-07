Oposición y secesión, se ahonda aún más la crisis del fútbol colombiano

Un verdadero caos, eso es en la actualidad el fútbol colombiano que ya no solo tiene oposición, sino que ahora tiene secesionistas.

Así quedó de manifiesto tras confirmarse por parte del presidente de Alianza Petrolera, Carlos Orlando Ferreira Pinzón en el Alargue de Caracol, en donde señaló que junto con la ‘Máquina Amarilla’ hay 15 equipos más que van a solicitar a la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, la creación de una nueva Liga Profesional.

“Es cierto, nos reunimos, terminamos recién, cuando ustedes vieron el ‘trino’ de César Augusto (Londoño), no sé quién le informó. Pero es cierto, nos reunimos 16 equipos, vamos a invitar al Barranquilla, Junior, Bucaramanga y Cali, para organizar lo que consideramos una ‘Liga premium’. Y vamos a pedirle a la Federación (Colombiana de Fútbol) que nos deje jugar independientemente a la Dimayor”, señaló Ferreira Pinzón.

Según el dirigente santandereano todo comenzó a surgir por las actuales dificultades que se están viviendo en la Dimayor. “Alguien propone la idea y comenzamos a discutirla y es socializada, ha gustado y vamos a buscar el camino a ver si lo logramos”, recalcó.

Y sin duda el tema más relevante es el dinero de la televisión y cómo se reparte el mismo entre los clubes, sin tener en cuenta la categoría o relevancia de cada equipo.

Lea también: Perdomo acusa y Ministerio del Deportes anuncia decisiones contra dirigentes sancionados

“Hay muchísimos beneficios, siempre se ha oído hablar a los equipos grandes de una mala distribución de los temas de derechos de televisión. Ellos siempre han tratado de buscar una mejor distribución.

Pero ese es un tema que no se ha discutido ni pensado, uno pensaría que es una forma diferente, como sucede en las otras ligas de Europa. Es un tema que no hemos discutido, pero es la idea de comenzar a buscar la posibilidad de organizarnos de una manera independiente a lo que está hoy la organización del Fútbol Profesional Colombiano”, puntualizó.

Esas afirmaciones del presidente de Alianza Petrolera son consecuentes con las que hace más de un mes dio su homólogo de Millonarios, Gustavo Serpa, quien señaló que: “hay que replantear cómo funciona la repartición, o cómo funciona la Dimayor o si vale la pena seguir en la Dimayor, o si hay que crear otro torneo que realmente refleje las realidades económicas, como pasó en Inglaterra en su momento y que derivó en la creación de la Premier League”.

Tema jurídico

Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, sobre el tema de la creación de una nueva Liga de Fútbol Profesional en Colombia, señaló: “los que defendían la institucionalidad hoy son la disidencia, porque realmente no son oposición sino disidencia, esperamos que se oficialice mañana (hoy) y yo mismo me encargaré de elevar la queja ante la Conmebol. El estatuto es muy claro y eso (la creación o conformación de un nuevo torneo profesional) les da expulsión automática de la institucionalidad”.

Lea también: Ministro del Deporte anuncia decisiones a tomar sobre dirigentes del fútbol colombiano

Y añadió que: “ellos dicen que van a tomar esa decisión, pienso que solo es un rumor de prensa. Si lo ratifica como debe ser, en una solicitud, estarían incumpliendo los estatutos de Dimayor, Federación y Conmebol. Lógicamente eso traería sus consecuencias jurídicas”.

De acuerdo al dirigente capitalino, de darse la solicitud de la creación de una nueva Liga, automáticamente se abrirá una investigación... “tienen que ir hasta las últimas consecuencias porque con esto no se puede jugar. Hay una liga reconocida, que es la que hace la Dimayor y tiene un reconocimiento oficial de Conmebol y de FIFA”.

A lo que Carlos Orlando Ferreira respondió: “se puede venir un lío jurídico de ambas partes y en las dos direcciones. Pero del lado de la ‘nueva liga’ está la gran afición del fútbol colombiano y os equipos que tienen la mayoría de la hinchada. Creo que es un atractivo para el hincha y el aficionado que quiera seguirlo, también para los patrocinadores y la televisión. Hay otra posibilidad de que lleguen nuevos patrocinadores, otra posibilidad de que lleguen nuevos canales y pueda distribuirse de otra forma el Fútbol Profesional Colombiano”.

Y terminó diciendo Ferreira que: “el primer escollo que tenemos que superar es el reconocimiento de la Federación Colombiana de Fútbol. Donde se consiga ese reconocimiento, tengan absoluta certeza que Conmebol y FIFA no nos ponen ningún problema”.

Lea también: Federación y dirigentes del fútbol reciben millonaria sanción

A lo que Zuluaga respondió que “...las normas son claras, hay que cumplirlas. Las normas se hacen para eso y las leyes en el fútbol las crean la FIFA, Conmebol y Federación. Entonces, ellos no pueden vulnerar tan fácil las leyes. No creo (que haya cambios), con esos señores en una Asamblea no puede producir nada bueno y si siguen con propuestas como esas”.

Equipos ‘disidentes’

Tras reunión del jueves 16 de junio, la lista de los 17 equipos que le solicitarán a la Federación hacer una nueva Liga, son los siguientes: equipos: América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Medellín, Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto,

Alianza Petrolera, Unión Magdalena, Deportes Quindío, Real Santander, Valledupar FC, Atlético FC, Leones y Boca Juniors de Cali.