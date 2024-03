¿Otra estrella? Junior incorporaría a un nuevo jugador, quien arribó hace poco a Barranquilla

“Tuve una fractura de tibia, peroné y si no estoy mal un ligamento”, dijo Pérez tras los resultados compartidos por el cuerpo médico de la institución.

Días después se dice que el fichaje de Nicolás Zalazar es inminente, según distintos medios, a sus 27 años, el jugador tendrá el reto de vestir la camiseta rojiblanca. El futbolista ha permanecido desde finales de 2023 sin jugar.

“Mi último partido fue a fines de diciembre (con Ñublense) y como soy jugador libre me encontraba hace mes y medio entrenando con mi preparador físico. Hablaré y ajustaré algunos detalles que me pedirá el cuerpo técnico para llegar lo más listo posible a la competencia cuando él me necesite”, dijo Zalazar a su arribo a la capital del Atlántico.

Aunque no se ha realizado la vinculación oficial, el deportista ya se encuentra en Barranquilla para unirse a los trabajos del equipo campeón de Colombia.

De igual forma, según el portal web de Semana, el jugador mencionó que espera aportarle al equipo su experiencia.