En los últimos días el deportista, que actualmente se encuentra sin equipo, tras hacer público el fin de su contrato con el Deportivo Cali, está siendo muy criticado en redes sociales.

Resulta que el delantero decidió hacer una rifa con una camiseta que le regaló el reciente campeón del mundo Lionel Messi, para recaudar fondos para “niños pobres”, sin embargo, no salió como se esperaba.

“Es una camiseta que me regaló Messi y ahora tengo la oportunidad de que la gente se la gane, que participen con una rifa de 20 mil pesos (1400 pesos argentinos), para que puedan aportarle un juguete a los niños pobres y es una camiseta que está firmada. Hay una amiga que me dijo que vale 100 mil dólares, no la quise vender, y la idea es que la gente se la gane y que puedan estar felices, y darle un regalo a sus hijos”, dijo Teófilo.