El comandante Operativo de la Policía Metropolitana, coronel Jhon Fredy Sepúlveda, manifestó que “hemos realizado unas actividades de prevención desde el día de ayer en los entornos del estadio y en el día de hoy tenemos un servicio preliminar. Y el esquema que vamos a utilizar es muy similar al que se empleó en el partido Colombia vs. Argentina, pero con una envergadura poco menor. Lo que pretendemos, como lo hicimos la vez pasada, es poderle permitir a todos los colombianos el ejercicio de la protesta, pero de manera pacífica, y también permitirles a los ciudadanos que no están en la protesta puedan ejercer su derecho a la movilidad”

“Hemos organizado un dispositivo de más de 2.500 uniformados que van a estar en pro del desarrollo del encuentro deportivo. Respecto al partido de Colombia, vamos a mantener los tres anillos, va ser una constante en este dispositivo, no obstante, vamos a permitir, de acuerdo a unas solicitudes que nos hicieron, a que el Transmetro esté funcionando. Para que las personas que se movilicen hacia y desde Barranquilla a otros sitios y que lo puedan hacer sin ningún inconveniente”, agregó.

El coronel Sepúlveda, dijo que la Policía Metropolitana tiene conocimiento de que se van a presentar algunas movilizaciones que están en contra de la realización del partido. “Son concentraciones que están siendo convocadas en algunos puntos adyacentes al estadio. Y soy insistente en el tema: estas personas que están en el tema de la manifestación pueden hacerla de manera pacífica y tranquila y puedan expresarse de acuerdo a la Constitución, pero que deben tener en cuenta que hay otras personas que no están interesadas en la manifestación y también tienen derecho a su libre locomoción y a su libre derecho de desarrollo humano”.

“Es importante que los que piensan protestar tengan sus autocontroles y que denuncien a esas personas que se les infiltran y empiezan a cometer vandalismo, hurto, agresión, no solo a la fuerza pública sino contra los otros ciudadanos que no están interesados en estas manifestaciones. Lo importante es que los identifique y los saquen. Hemos tenido varios ejemplos, no solo aquí en Barranquilla sino a nivel nacional, donde los mismos manifestantes han sacado a aquellas personas que intentan sabotear la protesta pacífica. Hoy es el día para que lo hagamos. Que hagan su manifestación, pero si ven a esas personas que llegan con intenciones de originar caos, sacarlos de esos puntos y no permitirles que lo puedan hacer”, enfatizó el coronel Sepúlveda.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Diego Rosero Giraldo, agregó que “daremos todas las garantías a toda la ciudadanía de Barranquilla y su área metropolitana, porque tendremos un dispositivo importante, de más de 2.500 hombres y mujeres de la Policía Nacional para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana”.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que tengamos una tarde en paz, pacífica, tranquila, simplemente gozando de este evento deportivo. Que si hay alguna manifestación se haga de manera pacífica, porque allí estará la Policía Nacional también brindando las garantías de seguridad a los que deseen manifestarse”, terminó diciendo el general Diego Rosero Giraldo.