No cabe duda de que varios de los veteranos han aportado a sus respectivos clubes, pero también es notorio que no existe el suficiente recambio generacional para llenar con calidad el vacío que pueden dejar los otrora referentes del balompié ‘cafetero’.

Por su parte, el directivo Gabriel Carrillo no ve con buenos ojos que el fútbol colombiano se llene de jugadores mayores.

“Lo que yo sí creo es que Colombia está echando para atrás porque dónde están los jugadores jóvenes. No podemos pretender ser de la élite del fútbol sudamericano con los mismos”, dijo Carrillo, quien agregó que “los directivos y los entrenadores no quieren arriesgar con los jóvenes; ellos se quieren asegurar, pero no ven que los jóvenes necesitan la oportunidad o si no cuándo vamos a realizar los reemplazos”.

Mientras tanto, el periodista Juan José ‘Jotas’ Mantilla considera que de cara a la Liga de 2023 “hay una interesante mezcla de experiencia y juventud. Hay jugadores de amplio recorrido internacional que están volviendo en buena edad y buenas condiciones a nuestra Liga y de otro lado surgen valores jóvenes que quieren mostrar todo su potencial. El arribo de ‘Juanfer’ Quintero quizás anime a otros de su rango para que vayan volviendo”.

En el mercado de fichajes del balompié nacional, varias de las principales contrataciones superan los 29 años: Juan Fernando Quintero, Dayro Moreno, Sherman Cárdenas, Leonardo Castro y Carlos Darwin Quintero.

El Campeonato Sudamericano Sub-20, que está por iniciar, es un buen termómetro para medir cómo se viene trabajando en las divisiones menores.