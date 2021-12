"Acabo de llegar al edificio con mi hijo, me dicen que no puedo entra porque el señor Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa. No puedo subir, entrar. Pasó una carta notariada que no puedo subir a mi casa”, sostuvo la mujer.

A pesar de que la pareja ya no convive más y están separados hace un tiempo, aún siguen casados, según afirma la mujer.

“Esto no se hace, yo acá vivo con mi hijo hace mucho tiempo. Llego de la calle y no me permiten entrar porque el propietario pasó una orden que no puedo entrar al edificio en el cual vivo hace más de tres años. Si sé por qué lo hace, porque no le dejo ver al niño, porque no responde por él, como debe responder. Hace más de seis meses que creí llegar a un acuerdo, pero valió, porque es Jarlan. Y si él quiere, no le pasa un centavo a su hijo”, agregó Ana María.

Ana María aseguró que actualmente tiene una mala relación con el padre de su hija, quien ya tiene una pareja nueva. La decisión de que se quedaran en la calle, según la mujer, la tomó porque el jugador quería estar con su hijo en estos días, pero ella no lo dejó.

“Me escribiste diciendo que te mandara al niño y no quise porque no respondes como se debe. Te lo mando y le compras tres mudas de ropa para aparentar que eres el mejor papá. Así no funciona ese título: le compro mucha ropa, zapatos, juguetes y soy el mejor papá del mundo, pues no. Mi niño es el más feliz del mundo. Hace días mi hijo me decía, mamá, quiero que tengas novio, porque yo quiero que sea padre. Porque no siente que tenga esa figura a su lado”, concluyó.

Horas más tarde, la mujer denunció que hinchas del nacional le estaban enviando mensajes amenazándola de muerte después de la publicación de los videos.