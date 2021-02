La preocupación ronda al Alianza Petrolera, que luego de seis juegos disputados en la Liga BetPlay únicamente registra dos puntos y cada vez se acerca más a los últimos lugares de la tabla del descenso.

El conjunto ‘aurinegro’ registró la cuarta derrota de la temporada frente a Patriotas (3-1), de visitante, y los ahorros de las temporadas pasadas, especialmente en 2019, cuando clasificó entre los ocho, se empiezan a terminar.

El estratega Wilson Gutiérrez, quien tomó al equipo para este año, reconoció que viven un momento difícil, precisamente porque no consiguen ganar a pesar de mostrar un buen funcionamiento.

“Más que el descenso me preocupa que venimos haciendo las cosas bien y los resultados no se encuentran. Vamos perdiendo esa posibilidad de buscar la clasificación entre los ocho y también me preocupa el tema de las lesiones; ha sido una cantidad de cosas que no permite que tengamos un desarrollo normal de nuestro juego, pero la única forma de cambiar esto es seguir trabajando y poniéndole el pecho a la brisa en todo lo que viene”, indicó el director técnico ‘aurinegro’.

A la falta de contundencia y las desatenciones defensivas, el timonel de Alianza atribuye parte del mal momento de su escuadra.

“Los resultados no llegan a pesar de que estamos trabajando bien, quisiéramos ganar, hay situaciones claras donde cometemos errores y el rival aprovecha, mientras que nosotros no concretamos las opciones que generamos”.

Además del entrenador, los jugadores y los directivos también son autocríticos y aunque no entienden las dificultades que atraviesan, confían en revertir la situación.

“Esta situación nadie en el club la quiere. Hemos hecho la mejor inversión para tener una buena nómina y conseguir los resultados, pero aunque suene a excusa también hemos tenido muchísimos lesionados”, fueron las palabras del presidente de Alianza, Carlos Orlando Ferreira, a Extra Tiempo, donde agregó que “evaluaremos con el cuerpo técnico para ver qué está sucediendo, porque la responsabilidad no solo es del cuerpo técnico, también le corresponde a los jugadores, nosotros no queremos que el equipo descienda y vamos a trabajar para revertir esto que está sucediendo”.

En la próxima fecha, Alianza visita a Cali, que se ubica en el primer lugar.