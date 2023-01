Prográmese: Así comenzará la Liga Betplay 1-2023, que inicia con partidos aplazados

Las tristezas que dejó el torneo anterior quedaron en el pasado y la ilusión de ver a su equipo campeón nuevamente afloran con la cercanía del inicio de la Liga Betplay 1-2023, que comenzará la próxima semana.

La Dimayor ya reveló la programación de las dos primeras fechas, que como se ha vuelto habitual, dejará algunos partidos postergados.

El aplazamiento está relacionado con el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se cumple en Cali y Bogotá y que tiene reservados los principales escenarios deportivos de estas ciudades.

Así pues, entre los partidos que no se podrán jugar con el resto de la jornada, figura el de La Equidad vs el Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la primera fecha. El actual campeón deberá esperar para su debut, ya que visita al Deportivo Cali, y dicho estadio estará ocupado por el torneo sub 20

Por último, Millonarios y Deportivo Pasto, también deberán esperar para su debut liguero

PROGRAMACIÓN FECHA 1

24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN+

26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

PROGRAMACIÓN FECHA 2

28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Polideportivo

Televisión: WIN/WIN+

Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN/WIN+

29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN/WIN+

Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+

31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+