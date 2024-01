Prográmese: así se jugará la segunda fecha del fútbol profesional colombiano

La segunda jornada de la Liga BetPlay I comenzará este jueves, con dos partidos en su programación.

La competencia, que el pasado fin de semana vivió su primera fecha, tendrá diez encuentros en los que los goles y las emociones se tomarán las canchas del fútbol profesional colombiano.

Así se jugará

Fortaleza y Patriotas serán los primeros en jugar, este jueves a partir de las 6:10 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

El segundo juego está en veremos, luego de que Águilas Doradas solicitara a la Dimayor el aplazamiento del compromiso, debido a que no sabe dónde va a jugar en condición de local.

“Aún no sabemos dónde vamos a jugar. Hemos intentado encontrar puntos de encuentro con la administración de Rionegro, pero ellos han sido enfáticos en informarnos que no cuentan con los recursos, que la administración municipal está en una situación precaria, hay un gran endeudamiento, no hay presupuesto”, afirmó José Fernando Salazar, máximo accionista del conjunto antioqueño.