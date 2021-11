A pesar de que fue expulsado en su debut como futbolista profesional, en el 2001, en un partido en el que el Atlético Bucaramanga enfrentó al Once Caldas, Édinson ‘La Pulga’ Pinzón Pérez nunca dejó de creer y se convirtió en la joven figura del fútbol santandereano en el inicio de aquella década.

El volante santandereano, dueño de una zurda exquisita con la que ‘enamoró’ a cientos de aficionados de equipos como el Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera y Real Cartagena, tuvo un corto paso por el profesionalismo y se retiró con apenas 30 años, en el 2011.

El motivo de su adiós fueron problemas que tuvo en su etapa con el Cúcuta y el Cartagena, en donde le quedaron debiendo dinero, algo que fue para él lo más triste en su carrera.

“Lo más triste fue el retiro tan temprano, porque tenía con qué seguir jugando fútbol profesional. Prácticamente me pararon el Cartagena y el Cúcuta porque me debían salarios. Es ahí cuando decidí retirarme. Luego en Bucaramanga me ofrecieron tres pesos y fue cuando decidí dedicarme a otra cosa”, aseguró el futbolista.

Le dejó felicidad

Sin embargo no todo fue tristeza para Pinzón, pues su paso por el fútbol también le dio alegrías y cosas que nunca va a olvidar en su vida.

Por ejemplo, gracias a su carrera logró comprar la casa a su mamá. “Lo más bonito que me dejó el fútbol fue conseguir las casas para mi familia y aprovecharlo al máximo, porque yo lo vivía con mucha pasión. La casita de mi mamá en el barrio La Juventud en el norte, ayudaba mucho a mi familia”, agregó ‘La Pulga’, quien también dijo que está muy “agradecido” con el Bucaramanga y el Cúcuta porque le “brindaron la mano a nivel profesional”.

De todo lo que vivió en el fútbol, el santandereano extraña a la “hinchada, los compañeros y todo lo que dejó huella en mi carrera”.

Sin embargo, todo no fue alegría, pues la tarde del 16 de noviembre de 2008 no se ha podido borrar de la memoria de Pinzón, quien no olvida el descenso del Atlético Bucaramanga.

Su vida actual

Tras retirarse en el 2011, ‘La Pulga’ decidió seguir de la mano del fútbol, pero esta vez desde la parte formativa.

“Tengo el Club Deportivo La Pulga Pinzón, en donde trabajo con un promedio de 200 niños, en la cancha del Kennedy, María Paz y El Tejar 1”, contó.

Según Pinzón, su objetivo con el club es “sacar jugadores a nivel profesional, porque hay buen material”.

Además, ‘La Pulga’ es un constante jugador de los torneos de veteranos.