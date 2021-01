Alianza Petrolera comenzará hoy su camino en la temporada 2021, en la que tiene muchos objetivos por delante y un proyecto nuevo en manos de Wilson Gutiérrez, su nuevo director técnico.

Hoy son esperados en Barrancabermeja los jugadores que integrarán la nómina de este año, además de los refuerzos del plantel, que espera ser protagonista en las dos ediciones de la Liga y la Copa BetPlay.

La ilusión por el inicio de un nuevo año tiene a Carlos Orlando Ferreira, presidente del club, muy motivado y con las ‘pilas’ puestas para que el equipo tenga una gran presentación y que se puedan cumplir todos los anhelos que tienen.

Ferreira atendió a esta redacción y estas fueron sus respuestas.

¿Qué objetivos tiene el equipo para la temporada 2021?

C.O.F.: En primer lugar vamos a consolidar un equipo que reúna la experiencia con la juventud. Nosotros queremos proyectar jugadores de nuestra cantera, de la región y eso se lo hemos hecho saber al ‘profe’ (Wilson Gutiérrez), pero para hacerlo necesitamos gente de buena experiencia. Como segundo objetivo está permanecer en la categoría ‘A’ y para ello debemos hacer un torneo que nos de 30 puntos en el global general de la reclasificación de cada torneo. En tercer lugar, el objetivo que siempre ha sido nuestra prioridad y es que Barrancabermeja logre tener la sede de un evento sudamericano, de vivir la experiencia de un evento internacional, que es algo que no se ha logrado por la juventud del equipo y por la poca trayectoria. El resto, son sueños de lo que queremos, de ojalá estar entre los finalistas y acceder a un título en el fútbol colombiano.

¿Van a salir más jugadores de Alianza?

C.O.F.: No, los jugadores que ya salieron son los que no siguen. Nos falta un jugador y hay dudas de otro, para tener lista nuestra nómina. No habíamos podido revelar los nombres porque hay jugadores que estaban terminando contrato, porque los clubes nos pidieron la reserva, pero quiero decirle que ya tenemos listos los centrales, los laterales izquierdos y derechos, nos hace falta un volante de primera línea, que estamos próximos a cerrar. Es un volante de jerarquía, que ya lo tenemos contactado y esperamos concretar el tema. En la delantera, ya tenemos definido el frente de ataque.

¿En qué posiciones juegan los refuerzos?

C.O.F.: Un lateral izquierdo, uno derecho y un central. Un volante de primera línea, dos extremos por izquierda, uno por la derecha y un delantero centro. Tenemos todos confirmados, solo falta el volante de primera línea (siete ya fueron anunciados).

¿Qué espera del proyecto de Wilson Gutiérrez?

C.O.F.: A diferencia de los técnicos que habíamos traído anteriormente, hemos traído uno con experiencia, que ha sido ganador en el fútbol colombiano y en el de afuera. Esperamos que transmita eso a nuestro equipo. Queremos hacer de Alianza una institución que asume las cosas con responsabilidad, con mucha seriedad y queremos construir a este equipo, que es joven, y día a día hacerlo más importante en el fútbol colombiano. La importancia del club la dan sus resultados, pero también todo lo que hagamos desde el punto de vista administrativo, logístico y con el recurso humano nuestro. Queremos que Alianza sea un equipo respetado.

¿Qué enseñanza le dejó el año 2020, como directivo?

C.O.F.: La mayor enseñanza que uno puede tener es que, a pesar de las dificultades, el manejo de las finanzas logró la sostenibilidad del fútbol. Hablo en el caso nuestro, en el que hoy Alianza, que es un equipo que fue manejado bien, logramos salir adelante gracias a la responsabilidad financiera que tenemos.

¿Le quedó la ‘espinita’ por la salida de César Arias?

C.O.F.: Él se fue en los mejores términos, inclusive no teníamos presupuestada la salida de él tan anticipadamente. Él nos manda una carta diciendo que quiere dar por terminado el contrato de trabajo, el 10 de diciembre, y se la aceptamos, pero ya habíamos evaluado la no continuidad. César es un jugador histórico para Alianza Petrolera, de hecho es el futbolista con mayor número de goles en la historia del equipo, pero también entendimos mutuamente que él necesitaba un aire, una alternativa en otro equipo y se lo permitimos. También quedó claro el compromiso de que volverá a Alianza y el día que piense retirarse lo va a hacer en nuestra institución.

¿Necesitan volver a jugar con público, así sea con un aforo corto, por el tema de las finanzas del equipo?

C.O.F.: Los equipos del fútbol profesional vivimos del público, es una gran ayuda. Sin lugar a dudas, los que tienen grandes aficiones lo sienten mucho más que nosotros y eso sería lo ideal, pero tenemos que ser responsables. Hoy, la pandemia está más disparada que en los meses de marzo, abril y mayo, y en eso hay que ser responsables. Tengo la sensación de que, una vez comience la vacunación hacia mediados del año, pensaría yo que podemos comenzar a jugar, sino con los estadios llenos, sí con algún aforo de público.