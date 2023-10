“Quería contar mi historia tal cual, pero sin morbo”: René Higuita sobre documental que lanzará Netflix.

“Estoy muy contento, porque a través del fútbol he ido aprendiendo y lo que he aprendido de la vida, pues lo pongo ante un sociedad que siempre busca esa perfección que no existe”.

“Ese círculo se ha ido cerrando porque algunos amigos van dando un paso al costado, en su mayoría cuando uno les cuenta todos los logros, piensan que uno los está humillando, o que los está mirando por debajo del hombro y uno piensa, Dios mío ¿qué es esto? Hoy el círculo mío, en mi esencia, es abierto. Hablo mucho con mi familia y con las personas que me conocen y les digo que yo soy como todos lo que van a una iglesia, a donde acude gente de todos lados. Acepto como amigos a los que quieran, ahí me van a encontrar, pero son pocos los que se quedan. Los que llegan representan mucho, me comentan sus problemas y me hablan de amor, entonces me volvieron una persona más comprensiva con el ser humano que a veces es tan insensible. Por eso digo: El que quiera ser amigo mío, bienvenido, no importa quién sea, así me juzgue, ya me juzgaron y lo han hecho muchas veces. Al amigo hay que quererlo, hay que defenderlo y si ese esa persona hizo algo indebido, pues quién más que él que va a pagar las consecuencias”.

¿Qué representa Magnolia en la vida de René Higuita?

“La magia de la producción, del cine, de estos documentales, es resumir, y dicen todo. Voy a lo que dice Magnolia en sus palabras: ‘yo tuve que luchar con muchos dragones, con mucho demonios. Ahí está diciendo que no fue fácil lograr lo que hemos construido, una estabilidad, una familia, ya de pronto con ganas hasta de casarnos. Cuántas peleas se tuvieron, cuántos problemas, cuántas mujeres llegaron a la vida da uno...”.

Lea también. Video: İlkay Gündoğan explotó contra sus compañeros del Barcelona tras perder el clásico ante Real Madrid

Su hijo Andrés no consolidó la carrera como arquero, ¿quiso que lo fuera?

“Él empezó e hizo una carrera durante ocho años y estuvo en las menores. Luego me dijo: ‘no apá, yo me voy a dedicar a estudiar, y ya es arquitecto. En cierto modo yo le di gracias a Dios, porque ser futbolista es de mucho sufrimiento. Yo lo veía así, de pronto para él puede ser una frustración, pero para mí es como esa continuidad, qué rico que el vaya logrando lo que quiere, no pudo aquí pero esa es la vida, lo logró en otro lado. Lo más importante es que yo vivo orgulloso de Andrés y de toda mi familia”.

El documental lo dirige Luis Ara

El lanzamiento del documental de Netflix será el jueves 2 de noviembre. Aparte de testimonios de familiares, hay apariciones de Francisco Maturana, Carlos Valderrama, Adolfo Pérez, Bolillo Gómez, Jorge Campos, Luis Carlos Perea y Víctor Aristizábal. También, de la niña (hoy adulta) secuestrada, por la que medio René. Se apoyan en materia periodístico (radio, tv y prensa escrita) de la época y hay algunos dramatizados. La productora es Trailer Films y el director, Luis Ara.