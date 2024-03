Rafael Dudamel ya sueña en ser campeón con Atlético Bucaramanga

“Somos la valla con menos goles, pero también nos falta anotar, hay que seguir trabajando para alcanzar el equilibrio y tener más a favor, que el saldo siempre sea positivo. Lo que va del torneo es lo que tiene este equipo de rodaje y el accionar me deja siempre muy optimista para seguir marcando a favor y seguir consolidando el arco en cero con un arquero, que para mí, está entre los tres mejores de la Liga”, apuntó.

Otro de los puntos que tocó el entrenador es el presente de los denominados equipos ‘grandes’ del fútbol colombiano, que en esta oportunidad están viviendo un mal momento en la clasificación.

“No me corresponde abordar temas de clubes en los que no estoy trabajando pero en manera generalizada, los equipos ‘grandes’ tienen altas y bajas, momentos de éxito y etapas difíciles, al ser los mayores productos pues llaman más la atención y todo tiene otra dimensión. El cambio generacional en donde se sale tan rápido de jugadores para ir al exterior, ese salto de juveniles al primer equipo, no permite que los planteles estén en las exigencias de un club; como entrenadores tenemos que estar muy preparados para sacar lo mejor de nuestro plantel, sobre todo desde el liderazgo”, aportó.

Para finalizar, Rafael Dudamel se sinceró y confesó que sueña con conquistar la tan anhelada primera estrella para el Atlético Bucaramanga.