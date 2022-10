Real Santander, por una clasificación después de cinco años

Como una final vivirán los jugadores, cuerpo técnico y directivos de Real Santander el partido que disputarán este sábado ante Boca Juniors de Cali, durante la fecha 16 del Torneo BetPlay.

El choque, que se disputará en el estadio Ciro López de Popayán, está programado para iniciar a las 4:05 de la tarde.

A esta última jornada del Torneo, Real llega con la posibilidad de clasificar entre los ocho mejores del campeonato, pero tiene la obligación de ganar para cumplir ese objetivo y esperar al menos un resultado de tres posibles.

A ganar

Actualmente, Real suma 21 puntos y tiene una diferencia de gol de +2, que lo tienen en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

A pesar de estar por fuera de los ocho, la ilusión por aparecer en la fiesta del final del semestre sigue más viva que nunca.

“Estamos motivados más que nunca de cara a este partido, por la oportunidad que tenemos de clasificar. Uno de los resultados del que estamos pendientes es el juego entre Leones y Quindío”, manifestó Andrés Ariza, defensor y capitán del cuadro santandereano.

Para clasificar, algo que no consigue desde el primer semestre de 2017 cuando terminó en el segundo lugar, bajo el mando de Víctor Hugo González, Real necesita vencer a Boca Juniors y que se de uno de tres resultados: que Leones no le gane a Quindío, que Barranquilla no supere a Orsomarso o que Boyacá Chicó pierda ante Llaneros.

“Tenemos que hacer nuestra tarea que es ganar. Hay equipos que se van a quitar puntos y van a quedar por fuera. Lo primordial es concentrarnos en nuestro partido”, agregó Ariza, quien apeló a la fortaleza del equipo para conseguir la clasificación.