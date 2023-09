Resumen: así se 'vivieron' los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay

El equipo capitalino no tuvo una buena noche, fue impreciso y no contó con claridad ofensiva. A esto se le suma que sus jugadores se vieron desconectados e incluso se les notó molestos sobre el terreno de juego; por su parte, Deportivo Pereira tampoco hizo mucho para abrir el marcador, pues se vio a un equipo conformista que no intentó salir de su zona de confort.

El encuentro de vuelta entre estas dos escuadras se jugará el próximo miércoles, 4 de octubre, sobre las 6:00 de la tarde.

Atlético Nacional tomó un respiro

Sin duda alguna, la victoria de Atlético Nacional 3-0 sobre Águilas Doradas fue un respiro ante la dura derrota que había sufrido el equipo 'verdolaga' previamente a manos del América de Cali en la Liga BetPlay.