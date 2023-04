¿Saldría Juan Fernando Quintero del Junior de Barranquilla?

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero ya está nuevamente en Barranquilla tras su polémica participación con la selección Colombia, cuadro con el que no pudo disputar minutos debido a una lesión que le impidió jugar.

Tras la pésima campaña del Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay Dimayor 2023-I, torneo en el cual se ubica en la penúltima posición, se ha especulado por parte de distintos medios de comunicación la salida del jugador del cuadro ‘tiburón’.

Teniendo en cuenta esa hipótesis, en el programa Junior a un Click se mencionó la situación y una clausura que está en el contrato de Quintero.

“No entiendo el revuelo. No entiendo por qué la sorpresa, no entiendo por qué se ha dramatizado tanto con esto. Y es que esto no es nuevo. Desde el primer día que estuvimos sentados frente a Fuad Char y Quintero, allá en el estadio Metropolitano, Fuad Char dijo que hay una cláusula contractual que, si llega una buena oferta, se puede ir ‘Juanfer’”, concluyó uno de los periodistas integrantes del programa.

Entre lo mencionado se resalta que aunque existe una posibilidad de que esto ocurra, no es tan sencillo; por el momento, Juan Fernando se encuentra trabajando con el cuerpo médico del club, quienes están evaluando su lesión.