En 2022, a sus 25 años, le llegó la oportunidad en Atlético Nacional y no la desperdició. Fue clave en el título del ‘verde paisa’ en el primer semestre y, aunque los antioqueños no le renovaron el contrato, varias escuadras se interesaron por él y finalmente arregló con el Cali, otro referente del país y donde sueña con el título.

Persistir y no desistir es algo que caracteriza al mediocampista santandereano Daniel Andrés Mantilla Ossa, quien actualmente recoge los frutos de las semillas sembradas durante años de trabajo disciplinado.

Con Atlético Nacional, Daniel Mantilla anotó seis goles y aportó cinco asistencias, además de ser una de las figuras del título del primer semestre de 2022.

Justamente, en el equipo vallecaucano se encontró con su paisano, el entrenador Jorge Luis Pinto, con quien ha “trabajado en varias posiciones, al ‘profe’ le gustan los jugadores polifuncionales. He jugado por los costados, y por el medio se me facilita mucho. He rotado en esas posiciones con Jhon Vásquez, con Kevin Velasco, y estamos asimilando la idea de juego del ‘profe’. Es un técnico al que le gusta mucho la intensidad, también la posesión y el juego asociativo”.

De su antiguo equipo, el Atlético Nacional, le quedó un sinsabor, porque “tenía objetivos personales que si se cumplían debía hacerse obligatoria la compra por parte de Nacional, pero me faltaron algunos goles y asistencias, y pues evidentemente uno queda con ese sinsabor de no cumplir la meta que me había fijado. Pero bueno, con mi familia siempre estuvimos tranquilos porque sabíamos que Dios nos tenía algo grande preparado y aquí estamos, en el Deportivo Cali, con la ilusión de ser campeón”.

Con Nacional, Mantilla, que debutó en el profesionalismo a los 17 años con el Real Santander, anotó seis goles y aportó cinco asistencias, además de ser una de las figuras de la estrella 17.

Ya fue citado a microciclos de la Selección Colombia de mayores y confía en llegar al balompié internacional.

“Siempre que he salido de cada equipo se ha tocado el tema, pero nunca se ha concretado nada. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar en Colombia en equipos que me han permitido crecer, y si algún día tengo la oportunidad de ir al fútbol del exterior, que sea para seguir mejorando”, sostiene Mantilla, quien es uno de los santandereanos que deja en alto el balompié de la región, con otros jugadores como Auli Oliveros, Eduard Atuesta, Sherman Cárdenas y Daniel Pedrozo.