Después del partido en el que Atlético Bucaramanga empató 0-0 ante La Equidad en el estadio Alfonso López, algunos periodistas acudieron a la rueda de prensa, como es costumbre.

Sin embargo, una pregunta sobre las emociones de Juan Marcelín, tras un partido regular del jugador, no fue muy bien recibida por el técnico Armando El 'Piripi' Osma, quien dejó ver su descontento.

"¿Por qué le pregunta a Jeison?, ¿por qué no le pregunta a Marcelín?, eso no es correcto, pregúntele al hombre qué es la emoción que tiene, ¿cómo vamos a saber nosotros las emociones de él?, yo le dí un abrazo y le dije 'mijo jugaste mal pero tienes que volver a mejorar' ¿por qué lo insultaron?, él tiene 19 años, cómo no lo voy a defender", fueron las palabras del técnico frente a la pregunta.

Tras la reacción del técnico, se han producido diversas reacciones a favor y en contra.