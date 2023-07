La situación de Once Caldas cada día es más complicada y el inicio de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano aumenta la preocupación frente a perder la categoría y caer a la Segunda División del balompié nacional.

Un empate en casa contra Atlético Nacional y una derrota de visitante frente a Deportes Tolima, alteró los ánimos de los seguidores del campeón de la Copa Libertadores de América 2004.

El ambiente es difícil en la institución de Manizales, tanto para jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Recientemente, Pedro Sarmiento, entrenador de Once Caldas, no aguantó y otorgó unas fuertes declaraciones en Caracol Deportes.

“Aquí se habla del descenso, pero a mí me tocó el tema del descenso. No lo recibí de primero. Lo recibí mal y la gente no quiere darse cuenta de eso, que para poder salir, hay que cambiar muchísimas cosas como la mentalidad. Si la gente no quiere apoyar eso, ¿me la vienen a cobrar aquí ahorita?”, dijo Sarmiento.

Pero el entrenador fue mucho más allá, al sostener que: “he trabajado como mes y medio o dos, máximo. ¿Me la van a cobrar? Olvídense de eso. Que se la chupe el que la tenga que chupar, hermano, porque yo le digo una cosa, yo pago mis facturas, pero ajenas no voy a pagarlas a nadie”.

Bajo el mando de Sarmiento, Once Caldas únicamente ganó dos de los últimos 15 partidos.

Cabe recordar que el promedio del descenso se toma con el acumulado de puntos de los tres últimos años.