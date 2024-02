¿Se va de Millonarios? Alberto Gamero y sus polémicas declaraciones tras los malos resultados del equipo

“A mí no me gusta sufrir, si veo que la cosa no sale, yo mismo doy un paso al costado, a las cosas no me apego”, mencionó el estratega tras la derrota del equipo 0-2 ante el Once Caldas en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, el pasado martes 27 de febrero.

Ahora, el entrenador mencionó en medio de una entrevista para el programa Primer toque de Win Sports, que se siente triste por los abucheos que recibió por parte de la afición 'embajadora'.

Lea también: Atlético Bucaramanga tiene en casa la clasificación a los cuadrangulares semifinales

“Me dolieron los insultos. El trabajo no lo voy a traicionar, no es toda la hinchada y eso lo tengo claro”, apuntó Gamero.

De igual forma, el estratega fue enfático en que la situación del club azul es completamente normal y temporal.