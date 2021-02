La llegada de Luis Fernando Suárez como entrenador del Atlético Bucaramanga para muchos se convierte en la oportunidad para apostarle a un proceso con bases sólidas encaminado al futuro, pero el estratega antioqueño dejó claro la importancia de los resultados inmediatos porque “sobre ellos se construyen los procesos”.

El dos veces mundialista con Ecuador en 2006 y Honduras en 2014, además de campeón con Nacional en 1999, también sostuvo, ante la pregunta si le apunta a un contrato a largo plazo que “hoy y sobre todo cuando uno sabe que esto es inmediato, uno no puede pensar en contratos largos, sino en resultados próximos, eso es lo que te da la posibilidad de conseguir cosas importantes y en ese sentido uno no puede pensar en un futuro sino en un proyecto inmediato”.

El DT antioqueño, de 61 años, quien al cierre de esta edición finalmente firmó el contrato con el club santandereano, atendió al llamado de Vanguardia y habló, entre otros temas, de sus objetivos, del plantel que recibe, del cuerpo técnico que lo acompañará y las sensaciones de volver a dirigir.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuál es la expectativa al frente de Bucaramanga?

“Hay que pensar en que siempre el trabajo es el que te lleva a conseguir cosas grandes, pero antes que ese trabajo, es importante la disposición y el ánimo del grupo y esperamos que el grupo tenga la mejor actitud y que tengan claro los objetivos”.

Llega a un equipo con ocho puntos en ocho fechas, se puede pensar en la clasificación o hay que apostarle al segundo semestre

“Tenemos que estar pensando en la clasificación, tenemos que pensar que mientras estamos jugando por algo, pues tenemos que estar sumando la mayor cantidad de puntos”.

¿Cómo estaría conformado su cuerpo técnico?

“Voy a mirar y a hablar con los muchachos que están en el club y si se acomodan a lo que yo necesito de perfil como asistente técnico y preparador físico buscaré que trabajemos juntos”.

¿Qué significa volver a dirigir, luego de estar vinculado un tiempo como comentarista?

“Lo más importante, es la sensación de entrenar, porque con todo y la presión y los miedos que uno tiene cuando dirige, eso es mínimo con la adrenalina y la adicción que me genera dirigir, porque me encanta entrenar y estar en la raya”.

De lo que ha observado del Atlético Bucaramanga en la temporada qué le ha gustado y qué no?

“Yo creo que uno tiene una percepción pero la más completa es cuando esté con el grupo trabajando, cuando los conozca. Es un plantel experimentado y cuando un grupo tiene un recorrido es más fácil guiarlos, tener caminos concretos respecto al objetivo, y uno no puede decir con certeza qué se puede conseguir. Cuando estemos en los entrenamientos me daré cuenta de qué es lo que se tiene y qué se necesita, el mensaje es que no podemos estar esperando que nos den, sino dar, básicamente es eso”.

¿En los partidos recientes del Bucaramanga, con Sergio Novoa al frente, qué pudo observar?

“Creo que hay mucho por hacer, me parece que es un grupo que intenta tener la pelota, una tenencia que es interesante, pero me parece que en determinado momento, hay que pensar en la tenencia de la pelota es para qué la quiero tener y me parece que ahí se han desviado los caminos, pero uno no puede hablar de situaciones en concreto de algo, porque es muy diferente cuando se tiene al grupo en el día a día”.

¿No le preocupa el hecho de que en Bucaramanga constantemente cambian de entrenador y no se respetan los procesos?

“Los procesos en el fútbol colombiano, sobre todo en un torneo tan corto es muy complicado. Me parece que uno no puede hablar mucho sobre eso. Sobre la marcha y sobre los resultados hay que crear los procesos”.

¿Le apunta a un contrato largo?

“Hoy y sobre todo cuando uno sabe que esto es inmediato, uno no puede pensar en contratos largos, sino en resultados próximos, eso es lo que te da la posibilidad de conseguir cosas importantes y en ese sentido uno no puede pensar en un futuro sino en un proyecto inmediato”.

¿Qué le dice el hecho de que usted es quizá el entrenador con los mejores pergaminos que dirige al Atlético Bucaramanga?

“Que tengo que trabajar y que tengo que olvidarme de mis pergaminos, porque de nada valen para conseguir algo, lo que vale es el trabajo”.

¿Cómo se consigue el éxito con el Atlético?

“Debe existir convencimiento pleno de todo el mundo, que exista unión, que exista sinergia, que todo el mundo esté tirando para el mismo lado y lo primero que hay que hacer es que los jugadores den ese primer paso para que la gente esté convencida de que se puede lograr”.

¿Cuál es el mensaje para la afición que confía en su trabajo?

“Nosotros somos los que tenemos que obligar a la gente a que nos respalde y nos apoye”.