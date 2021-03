El entrenador de Atlético Bucaramanga, Luis Fernando Suárez, analizó el triunfo 3-1 de sus dirigidos frente a Alianza Petrolera, que le permitió quedar a cuatro puntos del octavo lugar.

Para el estratega antioqueño, la clave del éxito en este compromiso estuvo en la segunda parte, cuando tuvieron más calma para manejar la pelota y aprovechar los espacios que otorgó el rival.

“Fue un partido muy difícil, nos complicamos mucho en el primer tiempo, pecamos en tratar de jugar a lo mismo que propuso Alianza Petrolera, con un fútbol más friccionado, más corrido, más directo y nosotros debíamos entender que teníamos que bajar el ritmo y tener la pelota. Y en el segundo tiempo eso mejoró muchísimo, el grupo sabía que el gol llegaba si teníamos una propuesta de balón para desgastar el rival y eso poco a poco se fue dando y aprovechamos ese hombre de más”, indicó Suárez.

El dos veces mundialista, que desde que llegó al Atlético marcha invicto con ocho puntos de 12 posibles, valoró la presentación de sus dirigidos en el segundo periodo.

“Lo que me deja tranquilo y contento es la inteligencia de los muchachos de cambiar del primer al segundo tiempo, para pasar a dominar el juego con una buena propuesta”, sostuvo el DT búcaro.

Frente a si existió relajación en la primera parte, especialmente porque enfrentaban al colero de la competencia, el director técnico del club ‘Leopardo’ indicó que “no me parece que estuvimos relajados en el primer tiempo, tuvimos demasiada tensión. Yo no voy a dejar de valorar la actitud y el deseo del equipo, la palabra no es relajamiento, lo que pasa es que estábamos jugando a una velocidad que no se debía y por eso nos equivocamos, porque no dimos cuatro pases seguidos”.

Así mismo, reconoció que aún hay muchas cosas por mejorar, pero también invitó a ponderar las cosas que se hacen bien.

“Hay que trabajar en la concentración, atención, memoria, agresividad y actitud, son cosas que son inherentes al fútbol, aparte de jugar bien , de los movimientos tácticos, todo eso hay que hacerlo y todos los días buscamos trabajarlo, pero esto no es de la noche a la mañana, lo más importante es la disposición del grupo para mejorar y ojalá también la gente pondere todo lo que hemos mejorado”, sostuvo Suárez.

Después de 12 juegos disputados, Atlético Bucaramanga registra 16 puntos, que lo ubican en la undécima casilla, a cuatro unidades del octavo, Junior.

En la próxima fecha, el cuadro santandereano se verá las caras con el Deportivo Cali, que es cuarto con 24 unidades.