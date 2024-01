¿Tiene con qué competir Atlético Bucaramanga en el primer semestre de la Liga BetPlay?

“El equipo se reforzó bien pero hace falta un 10, un jugador creativo, esa posición no está bien reflejada y sería bueno contar con alguien de categoría. No hay un reemplazo claro para Javier Reina”, concluyó Ojeda.

De igual forma, Marocco resaltó que entre los aciertos de los directivos se encuentra el haber contratado a un entrenador con la trayectoria de Dudamel quien tiene “pergaminos importantes”.

“Dudamel es alguien que conoce el entorno, al parecer puso unas condiciones que se las han ido cumpliendo en general; lamentablemente, faltan un par de cupos por llenar y eso hace que no se pueda hablar de estrenar el equipo completo el domingo”, apuntó el periodista, destacando que “gracias a la buena planeación de Dudamel, se va a empezar a competir con una base, en términos de planeación, de hacer las cosas con más coherencia, se ha logrando algo interesante”, concretó.

Lea también: Arturo Vidal reveló las razones que lo alejaron del América de Cali

Para finalizar, el reconocido comunicador enfatizó que, aunque hay cosas que aún le preocupan, esta plantilla tiene potencial para clasificar a un torneo internacional.

“Este equipo tiene potencial, lo primero es que logren entrar entre los ocho primeros en los dos campeonatos, después podemos pensar en otras cosas. Lo que sí me sigue preocupando es la estructura que se tiene en las fuerzas básicas; también me preocupa que no vayamos a participar en el campeonato femenino, Bucaramanga no puede desistir de eso porque el fútbol femenino se está convirtiendo en algo muy importante para el país y la ciudad no se puede quedar sin esa presencia”, concluyó.