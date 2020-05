Tira y afloje por el retorno del fútbol profesional colombiano

Mientras la dirigencia del fútbol colombiano quiere que se reinicie lo más pronto posible, el Gobierno Nacional le apunta a la salud y a la seguridad antes de darle vía libre al retorno de la Liga BetPlay 2020.

Además, no hay un acuerdo total entre los directivos de los clubes en lo que respecta a la reactivación del torneo, ni en la inclusión del senador Álvaro Uribe Vélez y una bancada del Centro Democrático en el tema, pues no se quiere que se politice el fútbol.

Jorge Enrique Vélez y Ramón Jesurún, presidentes de la Dimayor y la Federación, han estado al frente del tema del retorno del fútbol profesional y han procurado agilizar los trámites exigidos por los Ministerios del Deporte y de Salud, prueba de ello es que el 19 de abril presentaron una propuesta de protocolos de bioseguridad, los cuales fueron estudiados y analizados por las Carteras de Deporte y Salud, que hicieron unos cuestionamientos a dicha proposición.

Y desde entonces, poco más de un mes después, aún no se sabe cuándo se reiniciará la Liga BetPlay, pues aunque los dirigentes, que dicen que los protocolos presentados son más estrictos que los de España y Portugal; el Ministro de Deportes, Ernesto Lucena, responde que antes de septiembre sería poco probable que esto suceda.

“La gran pregunta es cuándo comenzaría el torneo, yo no quiero ser irresponsable pero diría que podríamos reanudar la competencia en el mes de agosto o septiembre de este año para tener otra vez fútbol acá. Acá esperamos ver los ejemplos de las demás ligas para saber cómo actúan y así poder seguir ese ejemplo”, dijo Lucena.

Por su parte, Vélez, repitió una vez más que “si el fútbol no se reanuda lo más pronto posible, sería la catástrofe para los clubes, ya que llevan más de dos meses sin percibir dineros por taquillas, patrocinios y por televisión”.

Por eso se convocó una reunión el pasado jueves 21 de mayo con la presencia del senador Uribe Vélez para buscar una solución a la situación de tira y afloje ente dirigencia y ministerio.

“Creo que al deporte no hay que meterle política, estamos en una situación en donde no hay gobernabilidad, en donde el presidente de la Dimayor quiere sacar algunos beneficios y por lo tanto, respetando al Gobierno, al Presidente, al ministro y respetando al doctor Álvaro Uribe, creo que no era oportuno hacer una reunión de éstas, porque no se pueden buscar soluciones detrás de intereses personales como tiene el señor Vélez (presidente de la Dimayor)”, comentó Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien no acudió a la reunión en mención.

Y así como Méndez, hay 10 clubes más que están de acuerdo con lo que diga el Gobierno Nacional.

Así las cosas, el retorno del fútbol sigue en veremos y con muchos intereses de por medio.