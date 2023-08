Video: Alexis García explotó ante la agresión al árbitro y los disturbios en el partido La Equidad - Junior

Alexis García, entrenador de La Equidad, reprochó los actos de violencia que se presentaron en el partido que su equipo igualó 0-0 ante Junior en el estadio Metropolitano de techo, este sábado 19 de agosto.

El juego, correspondiente a la sexta fecha de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano, no se pudo terminar debido a la agresión del asistente arbitral número 2, Elkin Echavarría, en el tiempo de adición.

La agresión al juez ocurrió mientras que el VAR revisaba una polémica acción, en la que Yoiver González había anotado para La Equidad, pero al final, el juez central Diego Ulloa, con el apoyo del VAR, anuló el tanto por una mano de Brayan Fernández.

En las tribunas, al final del partido, se presentaron enfrentamientos entre los hinchas que provocó la intervención de la Policía.

Debido a la falta de garantías para jugar los últimos minutos del duelo, ahora se viene la determinación del Comité Disciplinario con relación al ganador del partido.

Frente a la situación, Alexis García sostuvo que “no hubo problemas entre los jugadores, el problema llega desde algo que no nos compete a nosotros; que un árbitro salga de Techo herido, me parece escandaloso, merece ser revisado”.

Para el timonel de La Equidad, además, “el presidente no estuvo acá en el estadio, pero me llamó y me dijo que iba a revisar seriamente el tema, porque el partido no lo acabamos nosotros, lo acabaron los hinchas del Junior en la tribuna por la agresión al árbitro; esperemos qué ocurre, pero no se puede dejar así, la oda a los imbéciles en las tribunas es lo peor que le puede pasar al fútbol”.

Con relación al partido, Alexis García indicó que “la Equidad no dominó por momentos el partido, lo hizo todo el segundo tiempo y dividió el dominio en el primero. En el segundo tiempo se jugó menos, porque se fingió más, o porque el árbitro permitió más cosas; nosotros queríamos apresurar el juego y él lo detenía. Consultó el VAR hasta para un saque de arco... Hay que tratar de que se juegue más”.