Video | Así fue la fiesta de los jugadores del Junior que fueron apartados del equipo

En cuanto a los demás, todos fueron apartados del grupo hasta nueva orden. No obstante, desde Barranquilla en la mañana de este miércoles se ha dicho que los jugadores no serán tenidos más en cuenta. “No serán utilizados más por el DT Bolillo Gómez”, dijo el medio Diar10 Deportes en un artículo.

Este lunes en la tarde, cuando se presentó ante Hernán ‘Bolillo’ Gómez, el jugador se veía trasnochado, según este medio. Era tan evidente que había tenido una noche de excesos y presuntamente de ingesta de licor, que el técnico le habría comunicado su decisión de no contar más con él. “Conmigo no vas más”, aseguró supuestamente el estratega.

Esta no es la primera vez que Sandoval es objeto de comentarios por su disciplina. De hecho, antes del partido que Junior perdió frente a Once Caldas el jugador se pronunció en esa línea.

“No puedo tapar el sol con un dedo, he cometido errores en el pasado que me han marcado. He confiado en Dios, él tiene un propósito grande conmigo y me ha dado una nueva oportunidad en Junior. Se dijeron muchas cosas falsas de indisciplina al principio, pero estoy en un momento lindo y estoy disfrutándolo al máximo”, Aseveró el delantero.

Una ola de críticas le han caído al ‘Chino’ en sus redes sociales luego de saberse lo ocurrido en el entrenamiento del Junior con ‘Bolillo’. “La disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, puedes tener talento, pero si no eres disciplinado, fracasarás, así que aprovecha la segunda oportunidad que te ha dado la vida”, dijo un seguidor del cuadro tiburón.