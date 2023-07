Video: ¿Atlético Bucaramanga sentenciará a Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez?

Atlético Bucaramanga se alista para visitar al Junior de Barranquilla, en la fecha 3 de la Liga BetPlay II de 2023 del fútbol colombiano.

El cuadro santandereano, líder en solitario de la competencia tras ganar sus dos primeros partidos, buscará ‘echar sal en la herida’ del elenco ‘tiburón’, que acumula tres derrotas, dos por Liga y una por Copa.

En Tribuna Deportiva analizamos el duelo que se vivirá este lunes 31 de julio y en el que Atlético Bucaramanga espera volver a sumar contra Junior de Barranquilla.

Además, Alianza Petrolera recibe a Millonarios, en Barrancabermeja, en una tercera jornada en la que se disputarán diez compromisos y llaman la atención, además, Once Caldas vs. Deportivo Cali y Santa Fe vs. Independiente Medellín.

