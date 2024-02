Video | Caos en Valledupar por cuenta de los hinchas del Junior y de un fallo en la seguridad del estadio

El conjunto 'Tiburón', que tuvo un revés en la final de la Superliga, que perdió ante Millonarios, se encuentra invicto y en el liderato del fútbol colombiano con diez puntos de doce posibles.

Lea también: ¿Equipo bogotano jugaría en Barrancabermeja? Esto es lo que se sabe

Los inmediatos perseguidores del club que es orientado por Arturo Reyes son Deportes Tolima con nueve unidades y Atlético Nacional, Fortaleza y Águilas Doradas con siete puntos, respectivamente.

Los hinchas no respetaron

A pesar de los buenos resultados del Atlético Junior, sus seguidores parecen no corresponder de la misma forma, pues distintas críticas han recibido por no acudir al Metropolitano, estadio que si bien no ha estado vacío, tampoco se ha llenado por completo.