Carlos 'El Pibe' Valderrama se ha caracterizado en los últimos años por no tener reparos a la hora de declarar.

En su etapa como futbolista era de pocas palabras e inmortalizó la frase "todo bien, todo bien", pero luego de su retiro cuando se trata de hablar con los medios, se expresa bastante.

Ahora, señaló de "bobo" a Juan Fernando Quintero, por presentarse lesionado en la Selección Colombia, que disputará dos partidos amistosos contra Corea del Sur y Japón.

“Por ahí vi que no puede jugar mañana porque esta lesionado, este pelao si es bobo. Estamos arrancando un nuevo proceso, buscando lo mejor que tenemos y entonces va lesionado para no jugar, eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo es bobo, no puede dar papaya que esta dando ahora por no jugar mañana. Si no juego porque estoy lesionado”, manifestó 'El Pibe' en Win Sports.

Frente a la molestia física de Juan Fernando Quintero, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, aseguró que “Juanfer recibió un golpe en la pantorrilla, en la tibia, que le originaba mucho dolor. El cuerpo médico de la Selección habló con el cuerpo médico de Junior, se le hizo un estudio y salió que no tenía lesión, por eso viajó y está acá. Aún acusa dolor, entonces veremos cómo evoluciona. Se está trabajando sobre eso”.