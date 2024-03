Video | Dayro Moreno confesó detalles de su relación con Galván Rey y sus sensaciones tras igualar el récord

Además de lo anterior, Moreno confesó la cercanía de su relación, que se fortaleció a medida que se acercaba a la meta.

“Desde diciembre, él me decía que me iba a acompañar siempre cuando me acercara a uno o a dos goles para romper el récord, me escribió y nos hablamos. Es una gran persona, un gran ser humano, un gran profesional. Lo hablábamos, qué mejor que la historia se quedara aquí en nuestra institución, en nuestro equipo, en nuestra ciudad, porque los dos somos hinchas del Once, queremos al Once. El Once nos ha dado todo a nivel nacional e internacional. Tenemos el nombre por el Once Caldas, nos abrió las puertas. Cuando lo vi y vi que me iba a entregar la camiseta fue una alegría inmensa y a él también se le notaba la alegría”.

Para finalizar, Moreno dejó claro que espera seguir marcando la historia del fútbol profesional.

“Esto no para acá, tengo otro reto importante que es alcanzar a Aristizábal y Falcao... Yo siempre me propongo metas. Mi meta cada semestre es mínimo 10 goles, ahorita creo que estoy a 13 o 14 goles (de Aristizábal), yo sigo trabajando para hacer goles, porque nosotros los delanteros siempre nos proponemos hacer goles en cada partido. Ya no me propongo para este año, en noviembre o en diciembre, pero más que eso quiero celebrarlo con un título con esta institución. Aquí no es Dayro y el récord, sino el conjunto, el cuerpo técnico y lo que se merecen la hinchada y ustedes los periodistas", concluyó.

El próximo partido del Once Caldas será ante Independiente Medellín, este juego se llevará a cabo el sábado 16 de marzo sobre las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.