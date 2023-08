Video: De no creer, 'El Bolillo' Gómez justificó sus insultos a los hinchas de Junior

Previo al compromiso, un grupo de seguidores se enfrentaron ante Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez y la sorpresa llegó con la reacción del técnico, quien con sus manos devolvió el insulto recibido.

Posteriormente, en rueda de prensa, Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez hizo referencia a la situación que vivió al llegar al estadio.

Lea también: El insulto de 'El Bolillo' Gómez a un hincha del Junior

“Si a mí me insultan y maltratan, yo también voy con papa y yuca e insulto y maltrato al que me maltrata. A ninguno he irrespetado, pero cuando me reciben diciéndome eso, yo reaccionó también”, mencionó.

Esta es una situación que se ha vuelto común entre la hinchada barranquillera y el entrenador, pues en días anteriores ya se habían presentado situaciones similares.