Video: El hincha fiel que permaneció bajo la lluvia, fue invitado al entrenamiento de Atlético Bucaramanga

Allí, conocieron a Armando 'El Piripi' Osma, entrenador del Atlético, y el plantel de jugadores. Vale la pena recordar que Juan Camilo Chaverra, guardamenta del equipo búcaro, fue quien emprendió la búsqueda del 'hincha fiel' que permaneció en la tormenta, mientras el equipo iba perdiendo 0-1.

Lea también. La historia del hincha fiel que soportó la tormenta por el Atlético Bucaramanga

Vanguardia pudo hablar con Miguel, un padre aficionado a Atlético Bucaramanga quien afirma ser amante del fútbol.

"Yo amo el fútbol y desde pequeño mi padre me inculcó el amor, la pasión y la fidelidad hacia mi equipo del alma, mi Atlético Bucaramanga y ese mismo legado es el que le quiero dejar a mis hermosos hijos. Ellos también sienten gran pasión por el fútbol. Así que asisto con ellos desde que la niña tenía cinco años de edad y cuándo el niño cumplió los cinco años, lo hicimos partícipe de nuestro hermoso equipo", sostiene.

Lea también. Memorables: cinco historias de hinchas fieles alrededor del mundo

Además, agregó que estaban tan concentrados en el partido entre Bucaramanga y Alianza, que no le dieron importancia a la lluvia.

"Estábamos tan concentrados con cada movimiento y cada acción en el juego, que en el momento que empezó la lluvia, yo le sugerí a mis hijos ubicarnos en un lugar dónde no nos cayera lluvia ya que para mí prima el bienestar de mis hijos, pero me dijeron que ellos no querían perderse ni un momento del partido, Así que nos quedamos disfrutando del juego, ellos con la respectiva protección de la lluvia y yo viviendo esos momentos que quedan plasmados en mi alma. Cuándo eres fiel y leal, estás en las buenas y en las malas. Y nosotros cómo hinchas fieles, apoyaremos a nuestro equipo siempre", agrega.