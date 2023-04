Video: Entre lágrimas, Jorge Luis Pinto le envió un mensaje a los hinchas del Deportivo Cali

El director técnico Jorge Luis Pinto se quebró emocionalmente durante la rueda de prensa previa al duelo frente a Jaguares, por el juego de ida de la Fase III de la Copa Colombia.

El entrenador santandereano le envió un mensaje al hincha y reconoció las dificultades por la que atraviesa el grupo de jugadores luego de las derrotas.

"Eso que sienten los hinchas lo sentimos nosotros. El venirnos de Neiva o de Bogotá destrozados porque mal o bien corrimos y metimos", dijo el santandereano con voz entrecortada.

Entre lágrimas también le pidió a los fanáticos mesura: "Que sepan que nosotros somos honrados".

Jorge Luis Pinto además defendió a sus jugadores y fue claro en decir que: "No hay un solo futbolista que no meta o corra y si fuera así ya lo habría sacado porque no soy inocente. Yo miro todos los días cuántos kilómetros corre uno o pelotas pierde el otro".

El técnico reveló que hay mucha tensión entre la hinchada y el plantel: “Hemos pedido seguridad. Tengo que decirlo con franqueza que los muchachos de las barras vinieron aquí a la cancha y no quiero que suceda eso más con los jugadores. De pronto hay un conflicto o maltratan a alguien".

El conjunto 'azucarero' es último de la Liga con solo 8 puntos y está a siete unidades de ubicarse en la zona roja del descenso directo, una situación que ya desespera a la fanaticada.