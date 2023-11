“Estamos buscando que todo jugador que venga sea casado. Al muchacho soltero le cuesta”, indicó de entrada el dirigente de Junior de Barranquilla.

Ahora, Sebastián Viera, ídolo del cuadro rojiblanco, tocó una vez más el tema y respaldó las palabras del directivo, que en su momento generaron mucha polémica.

"La otra vez dijo Héctor Fabio Báez que se tenían que contratar jugadores casados y le llovieron las críticas, pero no es descabellado lo que dice. El jugador casado tiene más disciplina, tiene menos tiempo para molestar en la calle; el jugador soltero acá si molesta no le dan las piernas", indicó el arquero uruguayo en el BVAR de Caracol.

Para Viera, además, en Barranquilla el clima afecta considerablemente el rendimiento y por eso hay que cuidarse demasiado, más que en otras regiones.

"Puedes tener cierta forma de vivir en Bogotá y en Medellín que después vas a entrenar y tienes piernas, pero acá en Barranquilla si no dormís lo que tenés que dormir y no te hidratás lo que tenés que hidratarte y no comés, no te da", sostuvo Viera.