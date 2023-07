Video: Hárold Lozano aclaró quién es el mejor futbolista de Colombia

Hárold Lozano tuvo que decirle, muy joven, adiós al fútbol profesional por diferentes lesiones que no le permitieron mantener el nivel que muchos vieron en los clubes que jugó.

Sin embargo, eso no fue un impedimento para que dejara huella, tanto en la selección Colombia como en los equipos que vistió.

Por esta razón, Lozano, que estuvo visitando Santander y aprovechó para ver a las jóvenes promesas de la región, es una voz más que autorizada a la hora de hablar del fútbol colombiano, de la selección y de todo lo referente a este deporte.

Agradecido con el fútbol

Lozano comenzó su carrera con el América de Cali, a principios de la década del 90, cuando su talento lo terminó llevando a vestir la camiseta de la selección Colombia y posteriormente al Palmeiras de Brasil.

El exjugador recordó que fue el cuadro vallecaucano el que “indudablemente” lo dio a conocer.

“Estoy agradecido con el fútbol, porque me dio todo y ahorita le estoy devolviendo, viendo a todas las promesas del fútbol”, explicó Lozano, quien ahora tiene una academia en la que se dedica a “formar primero a la persona y luego al jugador, que es lo importante, que sea para la vida”.

El volante, recordado por el talento que tenía para recuperar la pelota y liderar a su equipo desde la zona de marca, recordó que tuvo una carrera corta y lamentó que las lesiones lo apartaran tan pronto del profesionalismo.

“Fue una carrera de 13 a 14 años. Siempre he dicho que yo no dejé el fútbol, el fútbol me dejó a mí, por el tema de las lesiones”, recordó, con nostalgia, el exjugador de clubes como el América de México y Pachuca.

Sus recuerdos

La selección Colombia, acostumbrada a pasar de alegrías muy efusivas a desastres en cuestión de poco tiempo, vivió uno de sus peores capítulos en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando el elenco ‘cafetero’ quedó eliminado tras caer ante Rumania y los anfitriones, ante el que marcó Andrés Escobar el recordado autogol.

En aquel equipo se encontraba Lozano, quien vivió en carne propia las amenazas que recibieron Francisco Maturana y Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, en caso de poner como titular a Gabriel ‘Barrabás’ Gómez.

Y fue precisamente toda esa ‘atmósfera’ de violencia la que terminó por opacar a aquel equipo estelar, que todavía se pregunta qué pasó.

“Esa es la pregunta que desde hace 30 años nos están haciendo y siempre la respondemos: nosotros no nos hallábamos, porque en los partidos con Rumania y Estados Unidos tuvimos muchas opciones de gol y no entraban. Yo digo que todo pasa por algo, porque teníamos una selección que venía consolidada, jugando bien al fútbol. También puedo decir que hicimos muchos partidos de preparación, el equipo llegó cargado. Ahorita, antes de un Mundial, hacen dos o tres partidos, nosotros hicimos 30 y pico, pero eso es historia. Fue una experiencia para que a los jugadores que vinieron después no les volviera a pasar”, dijo Lozano.

Sin embargo, el exvolante, que brilló con las camisetas del Valladolid y Mallorca en España, también ha podido disfrutar con el cuadro nacional, como en el 2014, algo que para él fue “un motivo de satisfacción. Esperamos que la generación que viene de aquí en adelante nos vuelva a brindar alegrías y que Colombia esté en el Mundial”.

Respecto a la ausencia de Colombia en Catar 2022, Lozano afirmó que “duele porque nosotros somos una selección que siempre tenemos que estar ahí, por los jugadores que tenemos y la historia que tenemos atrás, pero siempre he dicho que todo tiene un por qué. Ahora tenemos una nueva generación y este cambio está haciendo muy bien, le ganamos a Alemania y es un golpe de opinión fuerte, es darse cuenta que podemos y ahora es consolidarnos”.

Le cree a Lorenzo

La llegada de Néstor Lorenzo al banco de la selección Colombia no ha sido indiferente para Hárold Lozano, quien destacó que el estratega argentino viene “haciendo las cosas bien. Yo creo que a la gente hay que dejarla trabajar. Ha sido cuestionado por algunos medios de comunicación, pero él está haciendo las cosas bien, siendo muy inteligente, con una combinación de gente de experiencia y juventud. Viene bien y Dios quiera que toda Colombia tenga la energía para él, para la selección, porque necesitamos ir al Mundial”.

Finalmente, el deportista, que actualmente tiene una academia con su nombre, alabó a Faustino Asprilla, quien para él es el mejor futbolista que ha tenido Colombia en su historia.

“Creo que tanto a James (Rodríguez) como (Juan Guillermo) Cuadrado, en cuanto a números, han superado a todas las leyendas, pero para mí el mejor jugador que ha tenido Colombia ha sido Faustino Asprilla”, expresó.