Video | Las atajadas de Aldair Quintana se consolidan como las claves del arco 'Leopardo' en la Liga BetPlay

“Creo que de visitante es importante sumar, siempre y cuando de local ganemos. El equipo viene haciendo un gran trabajo en la parte defensiva y también en la parte ofensiva, cuando se saca el cero no es solo del arquero, es un trabajo colectivo que se consolida por parte de todos”, aclaró Quintana.

De igual forma, el portero mencionó que el partido estuvo siempre bajo el control del equipo santandereano, pues a pesar de los múltiples acercamientos de Atlético Nacional, los jugadores mantuvieron la calma y solucionaron de acuerdo a su estilo de juego.

“El partido no lo sufrimos, Nacional tuvo aproximaciones, pero no recuerdo una acción clara de gol, esto se debe al trabajo de mis compañeros, a la línea defensiva que se ha mostrado muy sólida. Volver al Atanasio es especial, aquí viví momentos no tan buenos, otros muy lindos”, apuntó el guardameta ‘Leopardo’.

Lea también: ¿Se calentó el partido? Cruce de declaraciones entre Pablo Repetto y Rafael Dudamel

Para finalizar, el número uno del equipo búcaro resaltó que está muy contento por su presente y que seguirá trabajando para poder responderle a sus compañeros cuando lo necesiten.