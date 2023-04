El fútbol colombiano tuvo un nuevo capítulo para reprochar. Se vivió en el enfrentamiento entre Unión Magdalena y Águilas Doradas, que se saldó 3-1 a favor de los de Santa Marta.

El juego finalizó con varios expulsados y fuertes cruces de palabras.

Luego del duelo, el delantero de Águilas, Marco Pérez, notoriamente afectado, denunció públicamente a Alexander Mejía, mediocampista del Unión Magdalena.

"Lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así", aseguró Pérez.

Además, sostuvo que "Mejía habló del fútbol colombiano que había que mejorar mucho en los árbitros, la manera cómo se expulsaba y todo, pero creo que esto es más grave aún. La manera cómo me trata, tres veces me dice esclavo y me vuelve y me dice esclavo delante de mis compañeros".

Finalmente, Marco Pérez agregó que "no sé estaba bravo. Seguramente estábamos peleando, pero son cosas que se quedan en la cancha como por ejemplo: ‘vos sos malo, yo tengo una Libertadores’, cosas así, pero cuando te dicen esclavo, esas son cosas que no van en el fútbol y más en nuestro fútbol colombiano".