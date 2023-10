"Tengo una foto que debe ser la misma del VAR. El arquero de ellos está con los dos pies fuera de la línea. Si quiere alguno de ustedes después se lo mando, si quieren lo pueden poner. Cuando el VAR no llama y dice esto me parece gravísimo", señaló el entrenador uruguayo.

TODO LEGAL En el @DIM_Oficial vs @Cucutaoficial de Copa se pidió adelantamiento del portero Mastrolia en el último penalti que tapó y dio ganador al conjunto Motilón, sin embargo, en el momento del cobro, con el talón está tocando la línea de meta, de acuerdo a la norma está bien pic.twitter.com/j11ZeGRZbr

"No Profe, me encanta escucharlo explicando el juego, pero lo del penal parece más excusa de un equipo que no supo manejar y alargar la ventaja. Jugaba en casa y viene desde hace rato salvando partidos empatando. Hay que buscarle la vuelta al equipo que ayer en el primer tiempo se vio sin la agresividad en el inicio de juego del rival y mucho menos tras la pérdida", escribió.

De igual forma, añadió que "no lo deje caer, recupérele las cosas que le aplaudimos en el inicio de este semestre y no se pegue a esos detalles que pueden ser definitivos en un partido, pero no en la temporada".