$!Video: “Tenemos que emitir sanciones sobre los que alteran la paz en el fútbol”: Carlos Ferreira, presidente de Alianza Petrolera

Para Ferreira, las medidas para acabar con la violencia en el balompié nacional deben venir “no solamente del Gobierno, sino también de nosotros como dirigentes; usted no puede acceder al estadio sin documento de identificación y así podemos permitir o no el ingreso de los violentos, además tenemos que emitir sanciones sobre aquellos que vulneran la paz en el estadio. Sumado a todas las políticas que el estado pueda hacer para que sea un espectáculo de familia, como lo era hace muchos años”.

Otro tema delicado que es necesario abordar, tiene que ver con el vínculo entre los clubes, así como las alcaldías y gobernaciones, con estos aficionados.

“Hay un tema muy político y es que los mandatarios se están aprovechando, buscando objetivos desde el punto de vista electoral y eso tiene que desligarse completamente. Para nosotros, desde la óptica del fútbol, se pueden hacer acuerdos con un hincha, pero ese acuerdo debe servir para el beneficio de todos los hinchas, no se puede parcializar hacia ciertos sectores, que llevan a tener privilegios para ciertos grupos y se convierte esto en un chantaje, es muy grave el chantaje y la extorsión a los que están siendo sometidos los clubes ”, aclaró el dirigente de la denominada ‘Máquina Amarilla’.

Por su parte, el mediocampista Freddy Flórez, insistió en el respeto. “Yo recuerdo que hace unos años iba al estadio con mi papá y todo era en paz y armonía, independientemente del resultado del equipo. Nosotros somos los del espectáculo, merecemos respeto como todo ser humano, a veces uno sale a hacer las cosas de la mejor manera en el campo de juego y a veces no se dan y los hinchas mal interpretan las cosas; sabemos que se ha vuelto difícil, porque ahora los hinchas no son señores como antes, sino jóvenes de 15 y 17 años que se dedican a fumar, a robar y creen que eso es satisfactorio, pero no es así, esto es de respeto y Dios quiera que no vuelvan a pasar incidentes”.