¡Volvió el mundialista! Juan Manuel González narra nuevamente los goles del Atlético Bucaramanga (Escuche el relato)

¿Por qué volvió?

Según las cuentas de González Bustos, han pasado cerca de 15 años desde que no narraba un partido de Atlético Bucaramanga. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo que no recuerda cuál había sido el último partido.

Durante todo este tiempo y en especial en el último año, muchas personas le dijeron al relator que volviera al estadio y fue entonces cuando apareció Hernán Peláez, histórico periodista colombiano, quien le dio el último empujón.

“La semana pasada, como si fuera una ‘cascada’ de personas, a donde iba me decian que si iba a volver. Entonces llamé a quien ha sido mi maestro, Hernán Peláez, le comenté y él me dijo que ‘no lo piense dos veces, hágale, que no solamente lo necesita la ciudad, el equipo, también usted. Eso le da a uno vida’. Vea cómo es la vida, me llamó Hernán y me dijo que cerraron los ojos y se sentían hace 30 años”, contó González, quien estuvo acompañado en su regreso al estadio Alfonso López por Fernando Pabón, Óscar Javier Gómez y Gonzalo ‘El Ruchi’ Rojas.

González se mostró feliz por el cariño que le brindaron los aficionados en el estadio, en donde se acercaron hasta la cabina de radio y lo saludaron.

“Estamos promoviendo que la gente vuelva a comprar radio, porque parece que ya no se usa, aunque esta mañana hablé con unos amigos y me dijeron que se les agotaron. Pasó mucha gente por la cabina, exjugadores de Atlético Bucaramanga, aficionados, mensajes de varias partes del país y desde Estados Unidos, que no lo podían creer y yo les dije que, como dijo (Ernesto) Samper ‘aquí estoy y aquí me quedo’”, agregó el narrador, célebre por su forma de cantar los goles del elenco santandereano.

Finalmente, Juan Manuel destacó que volvió con “más ganas” y está listo para seguir relatando goles de Gonzalo Lencina, Teófilo Gutiérrez y de todos los jugadores de Atlético Bucaramanga, quienes comenzaron con el ‘pie derecho’ su participación en la Liga. “Este puede ser el año...”, finalizó el ‘Mundialista’, apodo que se ha ganado por su recorrido en estas competencias.