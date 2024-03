Michel Platini se postuló a la presidencia de la Fifa

Los candidatos a la presidencia de la Fifa tienen hasta el 26 de octubre para oficializar su presencia en las elecciones, que tendrán lugar el año que viene en Zúrich.

El francés Michel Platini presentó su candidatura a la presidencia de la Fifa, sumida en un enorme escándalo de corrupción, y se proyecta como el gran favorito para suceder a Joseph Blatter, en la elección que se realizará el 26 de febrero de 2016, pese a los ataques de otro potencial candidato, el príncipe Ali de Jordania. (Foto: AFP / VANGUARDIA LIBERAL)

Michel Platini, presidente de la Uefa, oficializó ayer su candidatura a la presidencia de la Fifa, cuyas elecciones tendrán lugar en el congreso extraordinario de Zúrich, el próximo 26 de febrero.

“Es una decisión muy personal, tomada con mucho cuidado, en la que he sopesado el futuro del fútbol y el mío propio”, explicó Platini, por medio de un comunicado.

El exjugador internacional francés, presidente del máximo organismo del fútbol europeo desde el año 2007, aspirará a suceder al suizo Joseph Blatter, que decidió anunciar su renuncia al cargo, tras los escándalos de corrupción acontecidos en las últimas fechas dentro de la Fifa, y que marcaron el último congreso celebrado en Zúrich.

“Durante los últimos 50 años, la Fifa solo ha tenido dos presidentes. Esta estabilidad extrema es una paradoja dentro de un mundo donde se han producido cambios radicales y un deporte que ha experimentado un considerable cambio económico”, prosiguió el comunicado en el que Platini confirmó su candidatura.

Por ello, el presidente de la Uefa quiere “devolver a la Fifa la posición y la dignidad que se merece”, y que se ha visto afectada por los casos de corrupción que han marcado el devenir de la organización durante el gobierno de Blatter.

Platini, que hace parte del Comité Ejecutivo de la Fifa desde el año 2002, expresó que “los últimos acontecimientos han forzado a los altos directivos del organismo a entregar el mando del máximo organismo del fútbol mundial a un nuevo liderazgo, y a pensar una nueva forma de gobernar”.

Su principal objetivo será unir al fútbol mundial, “escuchar a todos y respetar la diversidad del juego alrededor del mundo”, en una candidatura que afrontará con “entusiasmo y convicción, pero con la humildad del que sabe que no se consigue el éxito por uno mismo”, declaró.

Campeón de la Eurocopa de 1984 con Francia, en la que derrotó en la final a la selección española, y de la Copa de Europa con la Juventus en 1985, el actual presidente de la Uefa se retiró del fútbol en 1987 y, posteriormente, entró a formar parte del organigrama de la Federación Francesa de Fútbol, de la que llegó a ser nombrado vicepresidente.

PLATINI Y SUS RIVALES

La leyenda del fútbol brasileño Zico, llamado el ‘Pelé blanco’ en su época de esplendor, no tiene ningún peso entre las instancias internacionales.



Por su parte, el presidente de la Federación Liberiana de Fútbol, Musa Bility, es desconocido fuera de los círculos africanos.



En cuanto al príncipe jordano Ali Bin Hussein, derrotado en la última elección ante Blatter, se declaró “listo” para volver a intentarlo, pero ahora no tendrá el apoyo de la Uefa, su principal fuerza electoral hace dos meses.



La eventual postulación del astro Diego Maradona, quien se declaró interesado, no se sostiene como opción lógica.



Platini, en cambio, se ha encargado de contar con el apoyo del kuwaití Ahmad al-Fahad al-Sabah, muy influyente en la Fifa y en el COI. Esto podría disuadir de intentar acceder a la presidencia al poderoso surcoreano Chung Mong-Joon, heredero del grupo industrial Hyundai y figura clave del fútbol asiático (fue vicepresidente de la Fifa hasta 2011).



Por tanto, la vía parece libre para Platini, aunque todavía tendría que superar dos escollos. El primero, su voto a favor de otorgarle la sede del Mundial-2022 a Catar, hecho que está bajo investigación de la justicia suiza. Segundo, los obstáculos que Blatter podría estar tentado a poner en su camino.