Athletic y Aduriz alejan al Barcelona del sextete

Mikel San José, con un impresionante golazo desde el medio campo que abrió el marcador, y Aritz Aduriz, con un triplete para la historia del equipo vasco, lideraron una noche de ensueño del Athletic Club ante el Barcelona, en un choque que terminó 4-0 y dejó más que encauzada la Supercopa de España para el conjunto rojiblanco, de cara a la vuelta.

La gran figura del Athletic de Bilbao fue Aritz Aduriz, quien anotó tres de los cuatro tantos con los que su equipo goleó al Barcelona, que tuvo un mal partido, especialmente Dani Alves. (Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL)

San José marcó desde casi 50 metros, desde el círculo central, en los minutos de dudas de Ter Stegen en la primera mitad y Aduriz apuntilló al Barcelona con tres goles de todos los estilos, con uno de sus estratosféricos cabezazos, oportunista en el área grande y de penalti. Todos ellos con Dani Alves como desgraciado protagonista.

Los errores del lateral brasileño no hicieron sino penalizar el mal partido del plan ‘B’ de Luis Enrique de la delantera hacia atrás y hacer casi imposible el que hubiese sido el quinto título del ansiado sextuplete blaugrana.

El Athletic se ha redimido así de sus numerosas decepciones en finales de los últimos años, la mayoría de las veces, además, ante el Barcelona, y se ve con la posibilidad de sumar su primer título en 31 años. Curiosamente, el último también fue una Supercopa, la primera que obtuvo. La que sumó sin jugar en su condición de campeón de Liga y Copa. Y curiosamente, también, lo que es ahora el Barcelona.

Arrancó el partido con una posesión eterna del Barcelona. Diez primeros minutos en los que el Athletic no hizo sino correr tras el esférico y unos jugadores visitantes que, no obstante, no lograban profundizar.

Salió espoleado el Barça en la segunda mitad y lamió el 1-1 en dos grandes oportunidades. La primera, Pedro la estrelló en el larguero; y en la segunda, Messi, que recibió de Suárez, se encontró con Iraizoz. Hasta ahí llegaron las esperanzas de empate, con el inicio del ‘ciclón Adúriz’ y sus tres tantos en apenas 15 minutos, que dejaron casi sin opciones al Barcelona.