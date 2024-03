El exdelantero centro de Brasil Romario, ahora senador, criticó este martes en una entrevista en el diario italiano La Gazzetta dello Sport al presidente dimisionario de la FIFA, Sepp Blatter, y a Michel Platini, candidato a su sucesión, estimando que los dos hombres pertenecían a la "misma escuela".

Rezo porque Blatter sea uno de los arrestados por 'Fifagate': Romario (Foto: AFP / VANGUARDIA LIBERAL)

"La FIFA está corrupta. En su seno, hay un cartel. Algunos fueron arrestados, otros lo serán. Creo, espero y rezo todos los días para que Blatter sea uno de ellos", explicó el gran delantero brasileño.

"En cuanto a Platini, es de la misma escuela de Blatter", añadió, antes de precisar que no cree que el francés esté involucrado en asuntos ilícitos.

"Pero Blatter es el jefe de esta escuela de personas que pueden influir en el mundo del fútbol sin tener que ser corrupto", dijo.

"No puedo afirmar que Platini sea corrupto. Pero, está claro que la forma de dirigir la UEFA no es la mejor. Platini forma parte de este mundo y no hay nada positivo en su gestión", añadió.

Romario se refirió a continuación al caso de Zico, otra leyenda del fútbol brasileño, que anunció su intención de ser candidato a la presidencia de la FIFA.

"Cuando Zico anunció su candidatura, dije que era una buena opción, pero creo que no está listo", declaró Romario.

"Lo que es seguro es que no está corrompido y por lo tanto voy a votar por él. Pero, no tendrá ninguna oportunidad, la CBF (Federación Brasileña de Fútbol) no le apoya", añadió.

La FIFA debe elegir el 26 de febrero de 2016 al sucesor de Blatter, que presentó su dimisión tras el escándalo de corrupción que sacudió a la institución antes de su anterior congreso en primavera.

Además de Zico y Platini, los candidatos declarados son el millonario surcoreano y exvicepresidente FIFA, Chung Mong-joon, el príncipe Ali de Jordania, el presidente de la Federación Liberiana Musa Bility, al igual que los excapitanes de Trinidad y Tobago David Nakhid y de Nigeria Segun Odegbami.