El Liverpool acentuó las dudas que se ciernen sobre el Arsenal, que acumula ya dos derrotas en las tres primeras jornadas ligueras, tras golear este domingo por 4-0 a los de Arsene Wenger, en una jornada en la que el Chelsea sumó un triunfo 2-0 sobre el Everton con neto sabor español.

Arsenal, sin Ospina, fue goleado 4-0 por el Liverpool en la Liga Premier (Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

Los goles de Cesc Fàbregas, tras una pared con Álvaro Morata, y del exdelantero del Real Madrid, que cabeceó a las redes un centro de César Azpilicueta, sentenciaron antes del llegar al descanso un encuentro en el que el Everton apenas inquietó.



Ni la vuelta al once inicial del delantero español Sandro Ramírez, tras superar la molestias en un talón que le habían apartado del equipo en los últimos encuentros, sirvió para dotar de mordiente al ataque del Everton.



Una circunstancia que permitió al Chelsea vivir una plácida tarde, en la que sólo la falta de acierto impidió a los de Antonio Conte lograr un resultado mayor.



Problema que no parece afectar a los jugadores españoles del equipo londinense, que han firmado cinco de los seis goles que contabiliza el Chelsea en este arranque de temporada.



A los tantos marcador hoy por Cesc Fábregas y Morata, que también anotó en la primera jornada liguera ante el Burnley, hay que añadir el doblete que logró la pasada semana Marcos Alonso ante el Tottenham. Una muestra indiscutible de que en el Chelsea, este curso, el gol tiene nombre español.



La plácida victoria sobre el Everton permite a los de Antonio Conte, rivales del Atlético de Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones, permite a los londinenses escalar hasta la sexta posición, diez puesto por encima del Arsenal, que cayó goleado (4-0) en su visita al campo del Arsenal.



Un naufragio total del que no pudo rescatar al Arsenal ni el regreso a los campos del chileno Alexis Sánchez, que como el resto de sus compañeros se vio superado por completo de principio a fin por un vibrante Arsenal.



El equipo de Jürgen Klopp desnudó todas la carencias de un Arsenal blando en defensa y romo en ataque, en el que podría haber jugado sus últimos minutos el internacional chileno, al que los rumores vuelven a situar insistentemente fuera del conjunto "gunner".



Uno de los numerosos problemas, tras lo visto hoy en Anfield, que se ciernen sobre un Arsenal, incapaz de contener a un ataque "red", que desarboló por completo a los londinenses con los goles del brasileño Roberto Firmino (m.17), Saido Mané (m.40), Mohameh Salah (m.57) y Daniel Sturridge (m.77).



Goles que permitieron al Liverpool, rival del Sevilla en la fase de grupos de Liga de Campeones, auparse a la segunda posición de la tabla, tan sólo superado por el Manchester United, el único equipo que cuenta hasta el momento sus partidos por triunfos.



Victoria que se le sigue resistiendo al Tottenham en su "exilio" en Wembley, donde jugará hasta la finalización de las obras de su nuevo estadio, tras dejar que se le escapase el triunfo (1-1) ente el Burnley en el tiempo de prolongación.



Si la pasada jornada un gol de Marcos Alonso a los 88 minutos condenó a la derrota a los "spurs" ante el Chelsea, este domingo fue el delantero neozelandés Chris Wood quien privó del triunfo (1-1) a los de Mauricio Pochettino con un tanto a los 92 minutos de juego.



Por su parte, el West Brom perdió la oportunidad de igualar al Manchester United al frente de la clasificación, tras empatar hoy 1-1 con un Stoke en el que el español Jesé Rodríguez volvió a formar parte del once inicial.



Precisamente el sustituto de Jesé, el veterano Peter Crouch, fue el encargado de firmar el tanto del empate del Stoke, tras aprovechar a los 77 una falta de entendimiento entre el portero y la defensa local, que impidió al West Brom lograr el pleno de victorias.