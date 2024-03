El Real Madrid sufrió el primer pinchazo de la temporada, pero la actuación estelar de Marco Asensio le permitió al menos salvar un punto ante un buen Valencia 2-2.

Con Murillo todo el partido, Valencia le sacó un valioso empate al Real Madrid (Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

Con Murillo todo el partido, Valencia le sacó un valioso empate al Real Madrid (Foto: EFE/VANGUARDIA LIBERAL)

Entre tanto, el Sevilla de Luis Fernando Muriel y Athletic sumaron sus primeras victorias en Eibar y Getafe y el Leganés completó su inicio soñado con su segundo triunfo al imponerse al Espanyol, también a domicilio y por 0-1.



El último encuentro de la segunda jornada de LaLiga Santander no podía empezar mejor para el defensor del título, que recibía el trofeo de campeón de la pasada temporada en los prolegómenos y se adelantaba muy pronto (m.10) con un magnífico disparo de Marco Asensio.



Con una defensa de urgencias -Casemiro actuó de central ante las bajas de Sergio Ramos, Raphael Varane y Jesús Vallejo-, no tardó el Valencia en aprovechar el desorden de la zaga y Carlos Soler firmó las tablas (m.18).



Marcelino García Toral, nuevo entrenador valencianista, ya ha conseguido que el cuadro de Mestalla esté mucho mejor armado y situado en el campo. Además mostró ambición.



Ausente también por sanción Cristiano Ronaldo, el francés Karim Benzema falló numerosas ocasiones y Gareth Bale estuvo casi desaparecido. El Valencia manejó con solvencia el choque y culminó la remontada con un tanto de su último fichaje, el francés Geoffrey Kondogbia, en su regreso a la Liga (militó en el Sevilla en la campaña 2012-2013).



No se rindió el Real Madrid, enganchado a Marco Asensio, que devolvió las tablas poco después (m.83) con un libre directo. El partido, enloquecido, pudo caer para cualquiera de los dos lados. Ambos equipos tuvieron ocasiones clamorosas, pero ya no hubo más acierto en el remate.





No jugó nada bien el Sevilla en el Coliseum Alfonso Pérez. Quizá el conjunto del argentino Eduardo Berizzo está acusando el desgaste físico y anímico de la eliminatoria europea ante el Istanbul Basaksehir, ante el que sufrió sobremanera para plantarse en la fase de grupos.



El equipo de Pepe Bordalás fue un cuadro muy correoso y ambicioso que le planteó numerosos problemas a un rival que había iniciado la campaña liguera con un empate en casa ante el Espanyol y no podía permitirse el lujo de dejar escapar los puntos.



Sufrió tremendamente la escuadra de Berizzo. También hay que saber hacerlo en una competición como la liga española. Y además tener pegada y acierto. Lo encontró con un sutil remate del brasileño Paulo Henrique Ganso a centro del argentino Gabi Mercado cuando el choque se encaminaba al final (m.83).



El Athletic se adjudicó el duelo vasco en Ipurúa ante el Eibar merced a un solitario tanto, conseguido de cabeza por el incombustible Aritz Aduriz a centro de Iñaki Williams.



El equipo de José Luis Mendilíbar, ganador en su estreno en Málaga, planteó igualmente dura batalla y tuvo ocasiones, pero no encontró el acierto en las oportunidades que tuvo Kike García.



De esta forma, Sevilla y Athletic se instalan con cuatro puntos junto a Atlético de Madrid, Real Madrid, Girona y Levante, a dos del grupo que comanda la tabla, en el que se ha situado, junto a la Real Sociedad y el Barcelona, el Leganés, que está firmando un inicio perfecto para su ambición de asegurar cuanto antes la permanencia.



En el RCDE Stadium sentenció un tanto del argentino Martín Mantovani, capitán pepinero. El Leganés maniató a un Espanyol que chocó repetidamente ante el buen dispositivo táctico del cuadro madrileño.