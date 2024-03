Sin gol de Cristiano, el Juventus derrotó 2-1 al Parma

El Juventus, rival europeo del Valencia, logró un trabajado triunfo por 2-1 este sábado en el campo del Parma en la tercera jornada de la Serie A italiana Primera División y sigue con el pleno de puntos, a la espera de que el portugués Cristiano Ronaldo celebre sus primeros goles.

(Foto: EFE /VANGUARDIA LIBERAL)

Compartir

(Foto: EFE /VANGUARDIA LIBERAL)

Tras derrotar 3-2 al Chievo Verona y 2-0 al Lazio, el Juventus conquistó Parma, donde solo había ganado en una de las anteriores cinco visitas, gracias a los goles del croata Mario Mandzukic y del francés Blaise Matuidi, que decidió el choque tras el momentáneo empate del marfileño Gervais Lombe Yao Kouassi "Gervinho".



El Juventus salió este sábado con un once muy ofensivo, con un tridente formado por Cristiano, Mandzukic y Federico Bernardeschi y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado que actuó de lateral derecho.





Los turineses saltaron al campo con gran agresividad y desbloquearon el encuentro tras apenas dos minutos, cuando Mandzukic superó al portero tras recoger un rebote en el área de penalti para celebrar su segunda diana de la temporada.



Tal y como en el partido de la primera jornada contra el Chievo, el Juventus logró una tempranera ventaja, pero de allí bajó la concentración y empezó a sufrir los ataques de un Parma que, liderado por Gervinho, se acercaba a la portería del polaco Wojciech Szczesny de forma cada vez más peligrosa.



En el 10, el propio Gervinho protagonizó un espectacular eslalon entre el francés Blaise Matuidi, Giorgio Chiellini y el brasileño Álex Sandro y ofreció un gran pase dentro del área a Di Gaudio que, sin embargo, perdonó al Juventus al rematar fuera.



Cuatro minutos después fue el esloveno Leo Stulac quien hizo temblar a los turineses al estrellar una falta directa contra el larguero.



Tras ese susto, el Juventus tuvo una tímida reacción y se acercó al segundo gol con un cabezazo de Cristiano que terminó fuera por poco (m.27), pero el dueño del ritmo del encuentro seguía siendo el Parma; algo que tendría premio poco después.

En el 33, con Cuadrado momentáneamente fuera del campo para recuperarse de un golpe, Massimo Gobbi desbordó por la banda derecha y metió un centro que Gervinho remató con la rodilla para desatar la euforia de la hinchada local.



Empujado por el ambiente, el Parma siguió apretando y hasta desperdició una inmejorable oportunidad para irse al descanso por delante en el marcador, de no fallar Luca Rigoni en rematar otra gran asistencia de un Gervinho incontenible.



El estadio Tardini, donde el Juventus solo había ganado en una de las últimas cinco visitas, se confirmaba un campo muy complicado para unos turineses que necesitaban cambiar de actitud en la reanudación si querían salir con los tres puntos.



La "Vecchia Signora" aumentó ritmo y concentración en la segunda mitad y, tras unos avisos del alemán Sami Khedira y de Cristiano, que rozó el gol tras regatear a tres rivales, recuperó la ventaja gracias a Matuidi.



El experto volante francés, campeón del mundo con su selección en el Mundial de Rusia, aprovechó una gran asistencia de tacón de Mandzukic dentro del área de penalti para superar al meta Sepe con un tremendo zurdazo.

Esa diana dejó tocado a un Parma que perdió puntería tras la sustitución, a la hora de juego, de Gervinho, y el Juventus tomó el control del encuentro, rozando además el tercer tanto con un disparo desde fuera del área de Douglas Costa que impactó en el poste.



En los últimos diez minutos, Allegri dio paso al argentino Paulo Dybala, que alcanzó este sábado los cien partidos con el Juventus en Serie A; sin embargo, la "Joya" no tuvo tiempo suficiente para lucirse en este choque.



No hubo para mucho más en los últimos compases y los turineses sellaron en Parma un triunfo importante para seguir con el pleno de puntos y llegar al primer parón para los compromisos de las selecciones con serenidad.



Ficha del partido:



1. Parma: Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Barilla, Rigoni (Deiola, m.60), Stulac; Gervinho (Da Cruz, m.61), Di Gaudio (Ceravolo, m.80), Inglese.



2. Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro; Khedira (Dybala, m.80), Pjanic (Can, m.73), Matuidi; Bernardeschi (Costa, m.55), Ronaldo, Mandzukic.



Goles: 0-1, m.2: Mandzukic; 1-1, m.33: Gervinho; 1-2, m.58: Matuidi.



Árbitro: Daniele Doveri (ITA). Mostró cartulina amarilla a los locales Luca Rigoni (m.45) y a los visitantes Miralem Pjanic (m.13), Federico Bernardeschi (m.40) y a Juan Guillermo Cuadrado (m.90).



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Serie A italiana (Primera División) disputado en el estadio Ennio Tardini de Parma (norte) ante cerca de 18.000 espectadores.