El Juventus ganó 2-1 este sábado al Sampdoria con doblete del portugués Cristiano Ronaldo, en una decimonovena jornada de la Serie A italiana en la que también ganaron el Inter de Milán y el Roma y en la que el Lazio empató con el Torino.

Duván Zapata y Cristiano Ronaldo, figuras de la jornada 19 en Italia (Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL )

Tras la violencia de la última jornada, en la que falleció un aficionado atropellado por una furgoneta en unas peleas en los prolegómenos del Inter-Nápoles de San Siro y en la que parte de la hinchada milanesa dirigió insultos racistas al senegalés Kalidou Koulibaly, el fútbol volvió a ser protagonista en el fin de semana italiano.



La jornada se abrió con el portugués Cristiano Ronaldo como hombre decisivo. El luso firmó un doblete para darle un triunfo 2-1 al Juventus contra el Sampdoria y acabar la primera vuelta con 53 puntos, todo un récord para el fútbol italiano. Lo hizo con un susto final, ya que el colegiado anuló por fuera de juego el posible empate visitante en el 92.



El cuadro del técnico Massimiliano Allegri marcha lanzado hacia la conquista de su octavo título liguero consecutivo, mientras que, más abajo en la tabla, el Inter reforzó su tercera posición y se colocó momentáneamente a dos puntos del Nápoles, segundo.



El equipo de Luciano Spalletti logró un trabajado triunfo 1-0 en el campo del Empoli, con gol decisivo del senegalés, formado en los juveniles del Barcelona, Keita Balde. El extremo de los milaneses, al que fue anteriormente anulada una diana por fuera de juego, participó activamente en los últimos nueve tantos del Inter.



Fue la segunda victoria seguida por 1-0 para el Inter, quien reforzó su posición en plena zona de Liga de Campeones, al hacerse con un cómodo margen de siete puntos sobre el Lazio, cuarto.



Segundo triunfo consecutivo también para el Roma, que tras un comienzo de temporada decepcionante, saldó su 2018 con una victoria 2-0 en el campo del Parma, en un encuentro decidido por los goles, ambos en la reanudación, de Bryan Cristante y del turco Cengiz Under.



El equipo del técnico Eusebio Di Francesco mantuvo su portería a cero tras trece partidos consecutivos encajando al menos un gol y llegó al parón invernal, previsto hasta el 19 de enero, con sensaciones positivas.



Tanto el Inter como el Roma aprovecharon el tropiezo del Lazio, que empató 1-1 en el Estadio Olímpico romano contra el Torino y que vio disminuir a dos puntos su margen de ventaja sobre el Roma, quinto clasificado.



El equipo del técnico Simone Inzaghi recibió el 0-1 en el último minuto de la primera mitad, con un penalti marcado por Andrea Belotti, y empató a la hora de juego gracias a un golazo del serbio Sergej Milinkovic-Savic desde fuera del área, pero no pudo salir con los tres puntos.



La lucha por la Liga Europa sigue extremadamente equilibrada. Entre el Sampdoria, sexto, y el Fiorentina, décimo, hay tan solo tres puntos de diferencia.



El Atalanta, séptimo, cerró su 2018 con un contundente 6-2 en el campo del Sassuolo, al ritmo del colombiano Duván Zapata, que marcó un gol y lleva nueve tantos en las últimas seis jornadas viendo puerta en cada una de ellas, del argentino Alejandro Gómez y del esloveno Josip Ilicic, que completó la goleada con un triplete en los últimos minutos.



Está en gran forma Duván, que desbloqueó el duelo y que sigue enviando mensajes a la selección colombiana para hacerse un hueco en el equipo tras perderse el último Mundial de Rusia.



Por su parte, el Fiorentina sigue en depresión y, tras caer contra el Parma en la anterior jornada, no pasó del 0-0 en su visita al Génova en el estadio Marassi.



En la zona baja de la clasificación, el colista Chievo Verona sumó su primera victoria de la temporada al doblegar 1-0 al Frosinone con gol de Emanuele Giaccherini a falta de quince minutos para el final.



El Udinese se alejó de la zona de descenso gracias a un triunfo 2-0 contra el Cagliari, con gol del argentino Ignacio Pussetto y del suizo Valon Behrami.