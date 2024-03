El audio que muestra que Emiliano Sala presentía problemas en el avión

El mundo del fútbol continúa golpeado por la desaparición del futbolista argentino Emiliano Sala en un avión que lo llevaba de Nantes a Cardiff.

Según el audio el jugador contaba sus preocupaciones con el avión. Foto: EFE / VANGUARDIA LIBERAL

Según un audio que han publicado medios argentinos y de varias partes del planeta, el jugador envió un mensaje por Whatsapp a unos amigos en pleno vuelo, en el que les contaba sus preocupaciones con el avión en el que iban él y el piloto.

“Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más y no terminás más y no terminás más y no terminás más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo”, le dijo Sala a sus amigos en un audio en el que no se percibe un tono de emergencia, sino una sensación por el estado del vuelo.

“A ver qué pasa. Así que, ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá, ¡qué miedo que tengo!”, añadió el argentino.