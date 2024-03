Video: Se suicidó el futbolista Williams Alexander Tapón tras agredir a un árbitro en Argentina

El joven, que tenía 24 años, envió un audio a sus familiares antes de cumplir con su cometido.

Tomada de redes sociales / VANGUARDIA

En las últimas horas se registró el suicidio del futbolista Williams Alexander Tapón, quien agredió brutalmente al árbitro Ariel Paniagua durante un partido de fútbol amateur en Sarandí, Provincia de Buenos Aires.

La acción que quedó registrada en un video, se volvió viral en redes sociales.

Según dieron a conocer medios locales, después de la agresión, el hombre encargado de impartir justicia en el terreno de juego quedó inconsciente y fue trasladado de urgencia al hospital más cercano.

¿Qué pasó después de la agresión?

Según distintas fuentes, incluyendo algunos miembros de su familia como su esposa y hermana (quienes dieron algunas declaraciones tras conocer la suerte del jugador), el deportista tomó la determinación de quitarse la vida e incluso envió un audio a sus personas más cercanas en donde les agradeció por todo el apoyo que le brindaron.

Al parecer, Williams Tapón tomó la determinación que quitarse la vida antes de que fuera encontrado por miembros de la policía, quienes iban a detenerlo tras la denuncia del árbitro por “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.

“El árbitro (Ariel Paniagua) le dijo a mi hermano ‘hay dos formas de arreglar esto: una es que me des 300.000 pesos y esto queda acá, o la otra es que te denuncio’. Mi hermano le dijo ‘¿de dónde querés que saque esa plata? No tengo, si querés denunciar, denunciame”, mencionó Priscila, su hermana mayor en una de las entrevistas dadas a medios argentinos.

La posición del árbitro

Aunque el jugador pidió disculpas públicamente por medio de un canal de televisión, el árbitro, Ariel Paniagua hizo caso omiso ante sus palabras.

“Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón”, sentenció.